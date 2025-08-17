Shakira celebra el éxito de su gira: LMYNLWorldTour en cifras

Shakira celebró el éxito rotundo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La cantante, quien está en medio del tour, compartió cifras y logros importantes de sus shows.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante colombiana compartió el impacto de los conciertos que ha ofrecido hasta el momento en Estados Unidos, México y Canadá, todos con entradas agotadas, incluyendo dos espectaculares noches en el SoFi Stadium de Los Ángeles

“Qué manera de cerrar nuestra gira en Norteamérica. Gracias a mi gente y a todos mis fans por tanto amor y por estos 48 conciertos completamente sold out y esta experiencia inolvidable!”, indicó la cantante al finalizar sus shows en Estados Unidos.

En México, la cantante logró su show sold out número 50 y 1 millón de tickets vendidos; mientras que en Estados Unidos logró vender 700.000 entradas vendidas.

“Show número 50. Gracias Hermosillo por ser un público increíble a pesar de la lluvia y estar conmigo siempre. Gracias por esta noche espectacular”, agradeció la cantante.

En total, en todo el tour, Shakira ha vendido 2.5 millones de entradas.

Además, su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es la gira más grande de Colombia.

Actualmente, Shakira está en México, donde hace poco comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica.

La cantante ofrecerá 17 shows en México que generaran más de $106 millones en gasto turístico, beneficiando a diversas industrias locales.

Tras sus shows en México, la gira continuará su recorrido por Latinoamérica con fechas confirmadas en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira se consolida, así, como un hito en la música latina y un fenómeno en redes sociales, donde la artista no duda en celebrar el acompañamiento y la pasión de sus fans en cada escenario.

