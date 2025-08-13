Shakira arranca en México segunda etapa de su Tour “Las Mujeres Ya No Lloran”

La espera finalmente terminó para los miles de fans de Shakira en México, ya que la primera parada de la cantante colombiana en su regreso al país fue en Tijuana, en el Estadio Caliente, donde ofreció un espectáculo inolvidable durante el arranque de la segunda parte de su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”.

La ciudad fronteriza fue testigo de una noche llena de emoción, nostalgia y toda la parafernalia característica de la diva del pop latino, quien sigue consolidando su legado tras más de tres décadas de éxitos.

Shakira en Tijuana

El espectáculo, ante más de 30,000 personas, estuvo marcado por momentos sorprendentes y un despliegue impresionante de luces y coreografías. Con su característico estilo, Shakira hizo un recorrido por los éxitos que la han catapultado a la fama mundial, llevando a los asistentes a través de varias etapas de su carrera musical. Desde sus primeros éxitos de pop-rock hasta sus contagiosos ritmos latinos, la cantante demostró por qué es una de las artistas más queridas y admiradas a nivel global.

En un emotivo mensaje dirigido a sus fans mexicanos, Shakira no pudo ocultar su emoción de estar nuevamente en “su casa”.

“¡Por fin en México, mi casa! No saben cuántas ganas tenía ya de volver a este país que tanto quiero. Gracias por estar aquí, gracias por hacerme tan feliz. ¡Gracias, Tijuana! ¡Gracias, mi gente! ¡Qué noche! ¡Los quiero mucho!”, exclamó emocionada.

Un recorrido musical

En su setlist, Shakira interpretó algunas de sus canciones más emblemáticas, como “Estoy Aquí”, “Las de la Intuición”, “Te Felicito”, “Don’t Bother” y “Hips Don’t Lie”, que desataron la euforia de los asistentes. A cada paso, la cantante renovó su conexión con su público, adaptando su estilo musical a lo largo de los años, pero siempre fiel a su esencia.

Como un regalo especial para sus fans mexicanos, Shakira sorprendió al cantar “Día de Enero”, una de sus baladas más queridas, por primera vez en el país durante este tour. Además, la artista deslumbró con un nuevo look: un atuendo personalizado de Etro, que combinaba un escote en V con pantalones acampanados de tul y más de 150,000 cristales Swarovski, según detalla su disquera.

Un récord histórico

El impacto de Shakira en México va más allá del escenario. La cantante rompió récords con su gira, vendiendo más de un millón de boletos en el país. OCESA, la promotora del evento, destacó la magnitud de este logro, describiéndolo como “una cifra sin precedentes”, comparando este récord con el histórico agotamiento de sus 12 fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Un millón de boletos en un país de 129 millones de habitantes es, sin duda, un testamento del cariño que los mexicanos tienen por la cantante.

El Tour de Shakira en México

Con su paso por Tijuana, Shakira continúa conquistando el corazón de sus fans en diferentes ciudades de México. Si te lo perdiste, aún tienes oportunidad de disfrutar de su increíble show en las siguientes fechas:

14 de agosto – Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo

– Estadio Héroe de Nacozari, Hermosillo 17 de agosto – Estadio Olímpico de la UACH, Chihuahua

– Estadio Olímpico de la UACH, Chihuahua 20 de agosto – Estadio Corona, Torreón

– Estadio Corona, Torreón 23 de agosto – Parque Fundidora, Monterrey

– Parque Fundidora, Monterrey 26, 27, 29 y 30 de agosto – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México 2 y 3 de septiembre – Estadio La Corregidora, Querétaro

– Estadio La Corregidora, Querétaro 6 y 7 de septiembre – Estadio Akron, Jalisco

– Estadio Akron, Jalisco 11 y 12 de septiembre – Estadio Cuauhtémoc, Puebla

– Estadio Cuauhtémoc, Puebla 18 de septiembre – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

– Estadio GNP Seguros, Ciudad de México 24 de septiembre – Estadio Luis Pirata Fuente, Veracruz

