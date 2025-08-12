¿Por qué Pitbull no pudo acompañar a Shakira en el regreso de su gira a México?

Pitbull no pudo acompañar a Shakira en su regreso a México con la segunda etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour esta semana.

El cantante de origen cubano tenía previsto ser el invitado especial de la barranquillera este lunes en su show en Tijuana, pero no puso asistir debido a un problema técnico en el avión que debía trasladarlo desde Miami.

Tras el imprevisto que dejó al cantante cubano varado y le impidió llegar a tiempo para presentarse en la ciudad de Baja California, la producción del concierto, a través de Ocesa, informó sobre lo ocurrido en un comunicado.

“Para el concierto de esta noche en Tijuana, donde estaba prevista la presentación de Pitbull como artista invitado, lamentamos informar que, debido a problemas técnicos en el avión que debía partir desde Miami, Pitbull no podrá presentarse como acto de apertura”, indicó la productora.

Aunque la cancelación de Pitbul no afectó el concierto de Shakira, la productora del evento se disculpó con el público de la cantante colombiana.

“Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable. Sin embargo, estamos seguros de que viviremos juntos una experiencia única con Shakira y su Las Mujeres No Lloran World Tour, la gira más importante del planeta”, señaló.

En un video publicado por la productora, Pitbul también se disculpó con los fans de Shakira. “Hay cosas que uno en la vida no puede controlar, pero Tijuana y todo México, que bailen y disfruten con la única: Shakira. Muchas gracias por la oportunidad y yo sé que vas a darle un show espectacular. ¡Que viva México y ya tú sabes!”, dijo.

Es importante destacar que esta cancelación solo aplicó para la fecha de Tijuana. Para las siguientes presentaciones en Hermosillo, Torreón y Monterrey, Pitbull mantiene su participación confirmada.

Esta semana, Shakira comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica en México, donde ofrecerá 17 conciertos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, entre otras.

En septiembre, la barranquillera se presentará en República Dominicana, donde tenía previsto un show durante la primera etapa de su gira pero se canceló por problemas logísticos.

Entre octubre y diciembre, Shakira se presentará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

