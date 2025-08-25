Bad Bunny le canta “Perro negro” a Belinda y coquetea con la mexicana durante su concierto en Puerto Rico

Bad Bunny está rompiendo esquemas en Puerto Rico con su residencia, la cual durante todos sus conciertos sorprende por la cantidad de celebridades que se han hecho presentes en el escenario que el boricua ha armado para recibirlos y entretener a su público.

Ahí hemos podido ver a Ricky Martín junto a sus hijos, así como a la mismísima Maripily Rivera. Recientemente también dijo presente Austin Butler y así también estuvo ahí Mau Montaner. Sin embargo, el nombre que más se ha destacado en las últimas horas es el de la cantante y actriz Belinda, quien bailó y perreó junto al boricua.

La razón por la que Belinda dejará México por un largo tiempo: “Me voy a ir muchos meses”

“El Conejito Malo” no solo bailó y coquetó con una de las protagonistas de la serie “Mentiras” de Prime Video, sino que le dedicó el tema “Perro negro”, en donde este la menciona. El párrafo en cuestión reza de la siguiente manera:

“Si le ponen reguetón, marihuana

Hoy se parcha hasta las seis de la mañana.

Quiero que salga de mi mente.

Y te meteré en mi cama porque, je.

Tú tienes cara de que tienes la pussy linda.

Que lo dejas loco, enchulao, como Belinda.

Menéame la ‘chapa’ hasta que me rinda.

“Un hijo en la disco, vo’a dejarte encinta”.

Durante este concierto en el que Belinda dio la nota, también hay que decir que la rapera dominicana Tokischa también dijo presente y perreó con la mexicana durante buena parte del concierto.

Los videos ya se hicieron virales y hay quienes aseguran que aquí puede surgir algo interesante. “Perro negro” podría haber sido la canción con la que Bad Bunny buscó llamar la atención de una de las mujeres más hermosas de la música latina.

