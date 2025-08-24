Feid sorprendió con inesperada aparición en la residencia de Bad Bunny

Este fin de semana, el cantante colombiano Feid sorprendió a todos con una inesperada aparición en uno de los shows de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Salomón Villada Hoyos, nombre real del cantante colombiano, sorprendió al aparecer en la “casa rosada” junto al reguetonero puertorriqueño para cantar “Perro Negro”.

Además de su colaboración con Bad Bunny, Feid también interpretó sus temas “Classy 101”, “Normal” y “Feliz cumpleaños Ferxxo”.

De inmediato, los videos de Feid cantando junto a Bad Bunny se viralizaron en redes sociales.

Feid, quien días atrás estaba en Tokio para el festival Summer Sonic, agradeció a Bad Bunny por la invitación y expresó su emoción por estar en Puerto Rico, donde el año pasado se presentó con su gira Ferxxocalipsis.

El 11 de julio, Bad Bunny comenzó su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico, que atraerá a miles de turistas a la isla.

En total, Bad Bunny ofrecerá 30 shows en su residencia No Me Quiero Ir De Aquí en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y septiembre.

Con los shows de su residencia Bad Bunny ha vendido más de 400,000 entradas y generará un impacto económico estimado en 377 millones de dólares para Puerto.

Luego de su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, el reguetonero saldrá de gira por Latinoamérica y Europa con su Debía tirar más fotos world tour.

El cantante de “Baile inolvidable” también se presentará en Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Además, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

Con esta gira el reguetonero también se presentará en Europa tras años. Hasta el momento, visitará España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

