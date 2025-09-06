¿Belinda y Cazzu lanzarán una canción juntas?

Tras meses de especulación, todo apunta a que las cantantes Belinda y Cazzu están en pláticas para grabar una canción juntas.

De acuerdo con la revista People en Español, una fuente cercana a Belinda habría confirmado que las disqueras de ambas artistas están trabajando en un tema que fusiones sus estilos musicales.

“La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu. De hecho, se encuentran buscando canciones”, dijo la fuente a la revista.

La colaboración llega en un contexto marcado por el pasado sentimental que ambas compartieron con el cantante Christian Nodal, pero, más allá de los rumores, se aclaró que la motivación artística y el respeto mutuo son el foco principal del proyecto.

“Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo y siempre está feliz de colaborar con mujeres que pongan algo distinto y puedan fusionar estilos”, comentó una fuente.

Belinda, quien ha estado muy activa en su carrera con nuevos lanzamientos y proyectos televisivos, y Cazzu, que recientemente llenó el Auditorio Nacional en Ciudad de México, se encuentran en el proceso de concretar esta colaboración que sus fanáticos esperan con gran entusiasmo.

La canción, que aún no tiene título ni fecha de estreno confirmada, está en desarrollo con la promesa de ser un hit que una dos estilos y legados distintos, pero complementarios.

La noticia ha generado gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambas artistas han expresado su emoción y curiosidad por esta unión.

