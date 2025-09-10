Danna anunció que hará una colaboración con Belinda y Kenia Os

Danna Paola confirmó que hará una colaboración musical muy esperada junto a Belinda y Kenia Os, dos de las voces femeninas más influyentes del momento.

En una reciente entrevista con el programa Sale El Sol, Danna reveló que ya están trabajando en este proyecto que promete ser un himno de empoderamiento femenino y que será “muy icónico”.

“Yo pregunté en el grupo si ya podía decir y ya puedo decir, entonces, porque yo dije: ‘Ya dijimos’, ya faltaba yo. No había tenido la oportunidad de poderlo decir, pero sí, estamos trabajando en algo juntas, estoy muy emocionada, la verdad…”, dijo la cantante.

La cantante no pudo contener su emoción y prometió que esta colaboración será algo sin precedentes.

“Creo que este junte va a ser muy icónico y va a ser las chicas súper poderosas y es todo lo que puedo decir…” indicó.

Aunque no se han dado detalles de la fecha oficial de lanzamiento, se especula que podría salir en octubre.

Danna explicó que la idea de unir fuerzas con Belinda y Kennia Os, ambas buenas amigas de ella, surgió tras varias conversaciones hasta que se dieron cuenta que ya era momento de hacer algo juntas.

La confirmación de este proyecto marca un momento clave en la carrera de Danna y un gran logro para la música latina femenina, dando muestra de talento y unión.

Esta colaboración se suma a la reciente participación de Danna junto a Shakira en un concierto en Ciudad de México, lo que ha elevado aún más las expectativas sobre sus próximos pasos artísticos.

Seguir leyendo:

· Danna Paola dedica emotivo mensaje a Shakira tras compartir escenario en México

· Danna hizo historia con su presentación en el show de Jimmy Kimmel

· Shakira y Danna Paola volverán a unir sus voces en concierto