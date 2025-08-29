Danna Paola dedica emotivo mensaje a Shakira tras compartir escenario en México

A solo unos días de haber protagonizado una aclamada presentación en el Estadios GNP Seguros junto a la cantante Shakira, Danna Paola reapareció en redes sociales con un conmovedor mensaje en el que reflexionó sobre la experiencia y compartió una mirada inédita a esta unión de talento.

Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Mala Fama” y “Khe Calor” compartió un carrusel de imágenes del momento en el que compartió escenario con la colombiana para interpretar el tema “Soltera” en una de las trece fechas que la famosa brindará en México como parte de su gira “Las Mujeres ya no Lloran”.

“La música une, nos regala momentos únicos , nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero sobretodo nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas”, comenzó su mensaje la artista mexicana.

Bajo esta misma tesitura, procedió a expresar su agradecimiento a la colombiana por hacerla formar parte de este momento especial para sus fans: “Shaki, encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo”, señaló.

Como buena admiradora de Shakira, Danna finalizó su reflexión con una de las frases que la nacida en Barranquilla, Colombia ha hecho parte fundamental de su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran”.

“Lo que vivimos anoche, que deleite cantar juntas y pasarlo tan rico. ‘Una loba no compite con las de su especie, Las lobas se ayudan y se protegen’. 🐺✨Gracias por recibirme tan lindo y x este momento histórico para mi país y para mí”, reiteró.

En respuesta a esta emotiva reflexión, Danna recibió miles de ‘me gusta’ y cientos de mensajes en los que sus fanáticos expresaron su emoción por ser testigo de los logros que suma a su trayectoria artística.

“Es que te amamos mucho”, “Te lo mereces reina”, “Eso Danna, hemos visto tu crecimiento desde niña y TE MERECES TODO”, “En definitiva rompió barreras mi querida Danna”, “Es bello ver crecer a un artista y sobre todo en éxito total”, “Que un día Danna esté llenando muchos GNPs” y “Lo diste todo, te amamos tanto”, son algunas de las reacciones que se leen en redes como Instagram y Tik Tok.

Seguir leyendo:

• Shakira y Danna Paola hacen temblar el escenario al cantar “Soltera” en México

• Danna hizo historia con su presentación en el show de Jimmy Kimmel

• Danna le dedicó un romántico mensaje a su novio Alex Hoyer por su cumpleaños