Shakira y Danna Paola hacen temblar el escenario al cantar “Soltera” en México

Tremenda sorpresa se llevaron los fans de Shakira que se dieron cita en el Estadio GNP Seguros para el arranque de su segunda etapa de conciertos en la Ciudad de México. Y es que en esta ocasión, la colombiana los consintió al tener como artista invitada a su colega Danna Paola. ¿Cómo se vivió su presentación? Sigue leyendo para enterarte.

“Y ahora la sorpresa de la noche, una mexicana hermosa“, son las palabras con las que la intérprete de “Monotonía” y “Hips Don’t Lie” presentó a la artista mexicana ante los 60 mil asistentes al show que forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

“Tú estuviste ahí, al inicio de todo esto con Soltera, apoyándome, y eso jamás lo olvidaré. Te quiero, Danna“, agregó a la presentación antes de que la mexicana subiera al escenario para interpretar la canción “Soltera”.

Además de la electrizante presentación de Shakira y Danna Paola, la velada se vio marcada por otro momento muy especial. Se trató del emotivo agradecimiento que la famosa multipremiada ofreció al público mexicano por el apoyo que le ha brindado desde los inicios de su trayectoria artística.

“Ustedes saben que México fue el primer país de América Latina que me abrió las puertas, gracias por esta carrera de casi 30 años“, dijo para luego regalarles una interpretación de su reconocido tema “Antología” en señal de gratitud.

Por si fuera poco, la oriunda de Barranquilla, Colombia brindó un homenaje a la cultura mexicana al interpretar interpretó “Ciega, sordomuda” acompañada por el Mariachi Gama 1000, lo que desató furor entre el público que coreaba a todo pulmón: “¡Shakira, hermana, ya eres mexicana!”.

El repertorio con el que Shakira deleitó a su audiencia combinó grandes éxitos recientes con aquellas canciones que la catapultaron a la cima del éxito. Luego de poner a bailar al público con “Te felicito”, “La bicicleta” y “Monotonía”, la cantante continuó con los temas: “La tortura”, “Ojos Así”, “Pies descalzos” y “Las de la intuición”.

Esta aclamada presentación fue una de las trece que Shakira completará durante su segunda vuelta en la Ciudad de México. Tras concluir, visitará otros estados del país, como lo son: Jalisco, Puebla y Veracruz.

