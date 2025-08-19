Shakira es captada junto a Antonio de la Rúa en San Diego 

Los nombres de la cantante Shakira y del empresario Antonio de la Rúa vuelven a encabezar los titulares a 14 años de su separación. Esto luego de ser captados juntos en un exclusivo restaurante de San Diego en medio de la segunda parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. ¿Hay reconciliación a la vista? Esto se sabe hasta el momento.

Fue por medio de plataformas como Instagram y Tik Tok que se difundieron diversos videos de la cena que la colombiana compartió con su ex pareja, misma en la que también estuvieron presentes sus hijos, Sasha y Milán, así como de su hermano Tonino.

Si bien el clip solo muestra a la ex pareja compartir un rato agradable con sus seres queridos, sin hacer alusión a algún tipo de reconciliación, para los internautas no ha pasado desapercibido el acercamiento que Shakira y Antonio de la Rúa han vivido durante los últimos meses.

Y es que no podemos olvidar que recientemente, la intérprete de “Hip Don’t Lie” ofreció un concierto en Tijuana, México, donde por primera vez en mucho tiempo interpretó el tema “Día de enero”. Se trata de una de las canciones que habría escrito en honor a Antonio durante su relación de más de una década.

A la par de la interpretación, la artista multipremiada lanzó una críptica dedicatoria que desató furor entre sus fans: “Esta canción es para esos amigos que están ahí para siempre”, dijo ante la audiencia que la acompañó durante el concierto.

Por su parte, Antonio de la Rúa también ha dado de qué hablar con su actividad en redes sociales. En 2024, el famoso dejó ver su cercanía con Shakira a pesar de su ruptura al dejar un “me gusta” en una publicación de la cantante con motivo del Día de las Madres.

Cabe recalcar que, a pesar de la ola de especulaciones que desencadenó este avistamiento, la ex pareja se mantiene con bajo perfil y sin emitir comentarios que indiquen una posible reconciliación.

