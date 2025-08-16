Se cancela nuevamente show de Shakira en República Dominicana

El esperado show de Shakira en República Dominicana fue cancelado por segunda vez, según confirmaron los organizadores y promotores del evento.

El concierto, que formaba parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, estaba programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

SD Concerts, empresa promotora de conciertos, emitió un comunicado oficial en el que explicó que la cancelación se debe a “circunstancias fuera de nuestro control”.

Aunque no se detallaron las causas específicas, se descartó que la decisión tuviera relación con temas de salud de la artista y se hizo énfasis en problemas en la logística y factores externos a la producción.

El concierto en República Dominicana originalmente estaba pautado para realizarse el 2 de abril de este año; sin embargo, fue aplazado y reprogramado para septiembre, debido a problemas logísticos.

La segunda cancelación del show en República Dominicana se da en medio del regreso de la exitosa gira de Shakira por Latinoamérica.

Esta semana, Shakira comenzó la segunda etapa de su gira por Latinoamérica en México, donde ofrecerá 17 conciertos en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, entre otras.

En septiembre, la barranquillera se presentará en República Dominicana, donde tenía previsto un show durante la primera etapa de su gira pero se canceló por problemas logísticos.

Entre octubre y diciembre, Shakira se presentará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

