En fotos: Shakira se toma un ‘break’ de su gira con glamour en Los Cabos

Mientras su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ sigue batiendo récords, Shakira está demostrando que incluso las superestrellas necesitan pulsar el botón de pausa.

La cantante colombiana se tomó un merecidísimo respiro en el paraíso mexicano de Los Cabos, intercambiando temporalmente el escenario por la arena y el brillo de los focos por el destello del sol sobre el mar.

La artista, que ha estado inmersa en una agotadora gira desde febrero, aprovechó un hueco entre conciertos para disfrutar de la tranquilidad que ofrece Baja California. Y lo hizo, como no podía ser de otra manera, con un estilo absolutamente deslumbrante.

Todos hablan del bikini de Shakira

Shakira atrajo todas las miradas con un sensual bikini rosa metalizado, adornado con cuentas y acompañado de una coqueta falda a juego que funcionaba como salida de baño.

El outfit, perfecto para la diosa del pop que es, probó una vez más que sus legendarias caderas no solo no mienten, sino que saben vacacionar con mucho glamour.

🚨Shakira exibiu seu corpo deslumbrante em um biquíni rosa metálico enquanto aproveitava a praia em Cabo, no México, nesta quarta-feira (20). pic.twitter.com/xPakUEPt9z — Central Shakira Brasil (@CentralShakira) August 21, 2025

Las fotografías, captadas el pasado 20 de agosto, la muestran en un raro momento de paz completamente sola, disfrutando de un descanso no solo de los escenarios, sino también de sus deberes como mamá, ya que sus hijos, Milan y Sasha, no la acompañaban en este viaje de relax.

Con ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, Shakira marcó su regreso a los escenarios mundiales. Hasta el momento, la colombiana ha visitado 14 países y rompió un récord en México, esto por vender más de un millón de entradas y dar un número récord de conciertos en el Estadio GNP Seguros, incluyendo 12 presentaciones, lo que la posiciona como la artista con mayor convocatoria en la historia del recinto.

Seguir leyendo: