Línea de productos para el cabello de Shakira recibió importante reconocimiento

Shakira suma un nuevo logro a su carrera, esta vez en el mundo de la belleza. La línea de productos para el cabello de la cantante colombiana recibió un importante reconocimiento por parte de Oprah Winfrey.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera anunció que uno de los productos de Ísima recibió el reconocimiento a la mejor crema para cabello ondulado.

“¡Curls Don’t Lie es la ganadora del Premio de Belleza Oprah a la Mejor Crema para Ondulaciones! Tres años de desarrollo para dar definición, brillo y controlar el encrespamiento a tus rizos”, anunció la cantante.

El premio fue otorgado durante la última edición del evento “Oprah’s Favorite Things”, un espacio en el que Oprah comparte con su audiencia los productos más destacados del año en diferentes categorías, desde tecnología hasta belleza.

La línea de cuidado capilar de Shakira llamó la atención por su compromiso con la sustentabilidad y por ofrecer soluciones efectivas para diferentes tipos de cabello, logrando un balance entre naturaleza y ciencia.

“Es un sueño ver cómo un proyecto tan personal y cercano, que nace del amor por el cuidado natural, es valorado por una figura como Oprah. Esto nos motiva a seguir innovando y cuidando a quienes confían en nuestros productos”, indicó la cantante en su publicación.

Especialistas en belleza han destacado que el éxito de esta línea radica en su fórmula libre de parabenos y sulfatos, además de contar con ingredientes como aceite de argán, aloe vera y extractos botánicos que protegen y fortalecen el cabello sin dañarlo.

En Junio, Shakira anunció el lanzamiento de Ísima, su nueva línea de productos para el cuidado de cabello.

En ese momento, La barranquillera contó que Ísima nació de sus propias experiencias con productos que no eran los mejores para cuidar su cabello, lo que la motivó en crear su propia línea de productos.

“Nació de mis propias experiencias y se nutrió durante años con las principales mentes científicas de la industria. Esto se trata de crear algo mejor, empoderándote a esperar más”, indicó.

Ísima cuenta con ocho productos, incluyendo champús, acondicionadores e hidratantes, desarrollados con un método patentado llamado trimodal, que aborda integralmente la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

