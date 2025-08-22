Shakira y Gerard Piqué finalmente vendieron su mansión en Barcelona

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué no terminó de la mejor manera, a tal grado de que la intérprete le dedicó algunas de sus más recientes canciones al padre de sus dos hijos, como ‘Monotonía’, entre otras tantas.

Además de los hijos que comparten, la intérprete y el exfutbolista también compartían, hasta hace unos días, una casa en la ciudad de Barcelona, España, la cual acaba de cambiar de dueños y que fue su último hogar como pareja.

De acuerdo a los primeros informes, la mansión ubicada en Esplugues de Llobregat fue vendida en cerca de $3 millones de dólares.

El inmueble es solo una de las tres propiedades contiguas que tenía la expareja y que planeaban vender en conjunto, sin embargo, optaron por separarlas y ya les rindió frutos.

Trascendió que la intérprete de ‘Waka Waka’ pretendía obtener por las tres residencias la cantidad de $12 millones de dólares, mientras que Piqué habría bajado sus pretensiones de forma considerable, pues él se conformaba por recibir por las tres entre $6 y 10 millones de dólares.

Los detalles sobre la venta de la mansión son desconocidos, pues la operación se llevó a cabo de manera privada y por medio de una sociedad administrada por Joan Piqué, padre del exfutbolista del Barcelona.

La venta de la casa, diseñada por la arquitecta Mireia Admetlle, se produjo tres años después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, quedando aún pendientes otras dos más, por las que aspiran recibir cerca de $11 millones de dólares.

