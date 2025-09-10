Shakira y Danna Paola volverán a unir sus voces en concierto

De cara al cierre de su bloque de 12 conciertos en la ciudad de México, Shakira adelantó algunas de las sorpresas que tiene preparadas para el público asistente a su última presentación el próximo 18 de septiembre, incluyendo la participación de la cantante Danna Paola. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue por medio de un video compartido desde sus historias de Instagram que la intérprete de “Monotonía” hizo mención sobre su paso por el importante recinto en el que reunió a más de 65,000 personas durante cada una de sus presentaciones.

“¡Hola mi gente! Ya se acerca la fecha para el concierto número 12 en Ciudad de México, imagínense: ¡12 conciertos en el estadio GNP! Esta será mi última fecha en el estadio GNP, ha sido una experiencia realmente inolvidable cantar para ustedes”, expresó emocionada.

Además, la colombiana dio a conocer que como regalo al caluroso recibimiento del público mexicano decidió volver a unir su voz con la de Danna Paola en una participación especial para interpretar el tema “Soltera”, tal y como lo hizo el pasado 26 de agosto.

“Gracias por todo lo que me han dado y yo me quiero despedir por lo alto, así que voy a invitar a Danna a que me acompañe ese día a cantar Soltera, esa canción que ustedes tanto apoyaron. Los quiero mucho y nos vemos. ¡Qué ganas de estar ahí este 18!”, compartió.

En respuesta a este anuncio, Danna se dijo emocionada por reunirse con Shakira en una fecha tan especial dentro de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”: “¡Qué rico compartir escenario una vez más! ¡Te quiero, ‘Shaki’! Nos vemos el 18 en el Estadio GNP”, añadió.

Esta no es la primera vez que la actriz de “Élite” le dedica unas palabras de cariño a la artista multipremiada, recordemos que tan solo unos días después de su primer encuentro en la tarima le dedicó.

“La música une, nos regala momentos únicos , nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero sobretodo nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas (…) Shaki, encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo“, señaló en ese entonces.

