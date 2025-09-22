¿Cuándo se estrena la canción de Belinda y Sebastián Yatra?

La espera terminó: Belinda anunció la fecha de estreno de “Canción para regresar”, su esperada colaboración con Sebastián Yatra.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante mexicana compartió un adelanto del video que acompañara su canción con el artista colombiano y reveló la fecha de estreno: este 25 de septiembre.

“El verano 2025 se fue, pero nos quedó la CANCIÓN PARA REGRESAR”, escribió la cantante para acompañar su publicación.

@belindatok El verano 2025 se fue, pero nos quedó la CANCIÓN PARA REGRESAR✨🔥❤️‍🩹📹🌴☀️🌄⛵️💫 este jueves 25 de septiembre!!! @sebastianyatra 🇨🇴 x @belindatok 🇲🇽 x @Lucho Rk 🇪🇸 x @GENTE DE ZONA 🇨🇺 ♬ sonido original – Belinda

En el video, se ve a Belinda y Sebastián Yatra en traje de baño mientras cantan, bailan y se divierten a la orilla de un río.

“Canción para regresar” une las voces de dos de los artistas más consolidados del pop latino, quienes ya han demostrado su química musical en proyectos anteriores.

Este lanzamiento marca un importante momento en la carrera de ambos artistas, quienes continúan consolidándose como referentes del pop latino en la escena internacional.

En agosto, Belinda empezó a dar las primeras pistas de su colaboración con Sebastián Yatra.

El día de su cumpleaños, la cantante compartió una indirecta en redes sociales hacia el cantante, que muchos interpretaron como una posible colaboración.

“¿Estás listo @sebastianyatra?”, escribió Belinda para acompañar una serie de fotos en el estudio de grabación.

A las pocas semanas, finalmente, ambos cantantes confirmaron lo que sus fanáticos tanto sospechaban: lanzarían una colaboración juntos.

Finalmente, hace días, Belinda compartió en sus redes sociales el primer adelanto de cómo sonaría “Canción para regresar”.

Seguir leyendo:

· Belinda preocupó a sus fans tras sufrir inesperada lesión

· Danna anunció que hará una colaboración con Belinda y Kenia Os

· ¿Belinda y Cazzu lanzarán una canción juntas?