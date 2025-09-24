Hija de Lupillo Rivera revela si Belinda le hubiera gustado como madrastra

El libro ‘Tragos Amargos’, escrito por Lupillo Rivera, continúa dando muchísimo de qué hablar por todo lo que dice en él y ahora lo hace por las declaraciones que dio Lupita, una de sus hijas, quien tuvo una muy buena relación con Belinda durante el breve noviazgo del ’Toro del Corrido’ y la intérprete nacida en España.

La joven habló, en entrevista con el programa ‘Ventaneando’, sobre este tema y luego de que abiertamente le preguntaran si Belinda, quien tiene 36 años, le hubiera gustado como madrastra.

“¿Te hubiera gustado como madrastra?”, la cuestionaron en la emisión, a lo que la joven respondió en primera instancia con un “sí”, pero instantes después, y entre risas, cambió su respuesta por un “no”.

A pesar de que se echó para atrás en sus primeras declaraciones, Lupita reconoció que sí llegó a tratar a Belinda y que conectaron muy bien entre ellas, aunque se vieran en pocas ocasiones.

“Me cayó muy bien, cayó muy bien, es muy linda persona”, respondió Lupita ante los cuestionamientos, quien se dijo más que lista para leer todas las historias que contará su padre en su libro, el cual promete dar mucho de qué hablar.

Las declaraciones de la joven se producen tras las confesiones que hizo su papá en una entrevista con Luis Sandoval, en donde no solo dio a conocer que él y Belinda planeaban tener gemelos, sino que también que su entonces pareja se llevó con sus hijas, en especial con Lupita.

“En Temecula conoció a mis hijos. Estuvimos en Temecula varias veces.. Siento que ella y Lupita conectaron muy bien. En una ocasión me las encontré en la alacena comiendo en la madrugada cereales y leche”, contó Lupillo, quien recordó que terminaron su relación por una foto de la joven en un avión y tomada de la mano de otro hombre.

Además de hablar de lo suyo con Belinda en su libro, Lupillo también hablará de su hermana, Jenni Rivera, y de varios temas más que prometen causar tremendo revuelo, pues serán cosas de las que nunca nadie ha hablado antes.

Sigue leyendo: