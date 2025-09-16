La triste noticia de Lupillo Rivera: ya no puede escuchar correctamente en un oído

Lupillo Rivera está a punto de ver la publicación de su libro “Tragos amargos”. Por esta razón, para el programa “Despierta América” conversó en corto con sus hijos, con quienes abordó algunos de los temas que se tocan en el libro.

Lupillo Rivera revelará su lado más íntimo en la autobiografía “Tragos Amargos”

La conversación tan íntima permitió al cantante hablar a detalle sobre el problema de salud que lo aqueja, aquel que lo llevó a retirarse de la competencia de “La Casa de los Famosos All-Stars”.

Según explicó, ha perdido la capacidad auditiva con uno de sus oídos, razón por la cual se está replanteando la posibilidad de abandonar el mundo de la música.

El hermano de Jenni Rivera también agregó que el único oído que le queda está perdiendo facultades; por esto, cada vez que sube al escenario, se basa en las vibraciones para entender lo que pasa a nivel musical en sus conciertos. Reconoce que no está al 100 por ciento.

Carlos Adyan se lanza contra Lupillo Rivera por hacerle bullying por su orientación sexual

Sigue Leyendo más de Lupillo Rivera aquí:

· Rodrigo Romeh dice dudar de los romances públicos de Lupillo Rivera

· Caramelo dice que “la gente de Lupillo” le quiso pagar a su ex pareja para hablar mal de él

· Thalí García no quiere saber nada de Lupillo Rivera

