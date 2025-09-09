Rodrigo Romeh dice dudar de los romances públicos de Lupillo Rivera

Rodrigo Romeh conversó con la prensa mexicana sobre Lupillo Rivera, destacando que el cantante puso en duda las preferencias sexuales de él y su amigo Clovis Nienow. Razón por la cual lo expone como alguien que se maneja lejos de la verdad. Y asegurando que por esta razón le cuesta creerle al “Toro del Corrido”.

Las declaraciones de Romeh, para algunas personas, pueden ser desafortunadas porque en este momento no hay razón alguna para que él hable del cantante. Lupillo, después de La Casa de los Famosos All-Stars, se ha mantenido alejado de los escándalos, incluso de los que se han suscitado a raíz de lo vivido en dicho reality.

Así que de alguna manera los comentarios de Romeh no tienen mucho sentido.

Para algunas personas, el silencio actual de Lupillo podría estar relacionado con que en el presente mes de septiembre se lanzará su libro “Tragos amargos”. En donde se expondrán varios temas de su vida privada, entre ellos sus relaciones con celebridades como Belinda.

A Rodrigo Romeh le hicieron ver que, aunque él crea que “las chicas” no le hacen caso a Lupillo, este ha salido con famosas como la estrella de la serie “Mentiras”. A lo que Romeh agrega que duda que este alguna vez haya tenido relación con la actriz y cantante.

Las opiniones de Romeh podrían estar influenciadas porque hace un mes atrás Rey Grupero, ganador del tercer lugar de “La Casa de los Famosos All-Stars”, declaró que personas allegadas a la cantante le habían asegurado que entre Lupillo y Belinda nunca pasó nada.

Sea como fuere, actualmente Romeh ha reabierto esta rencilla con Lupillo y ahora todos esperan la reacción del cantante.

Sigue Leyendo más de Lupillo Rivera aquí:

· Caramelo dice que “la gente de Lupillo” le quiso pagar a su ex pareja para hablar mal de él

· Thalí García no quiere saber nada de Lupillo Rivera

· Paty Navidad asegura que Lupillo Rivera votó por Trump y él no se queda callado