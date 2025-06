Paty Navidad asegura que Lupillo Rivera votó por Trump y él no se queda callado

‘La Casa de los Famosos All-Stars’ llegó a su fin hace unas semanas, sin embargo, el reality show estrella de Telemundo continúa dando muchísimo de qué hablar por todo lo que ha pasado al término de la emisión y ahora fueron Lupillo Rivera y Paty Navidad los que dieron muchísimo de qué hablar.

Las dos celebridades, quienes fueron rivales en el show, revivieron hace unas horas una polémica que tuvieron en el reality, luego de que en uno de los posicionamientos ‘El Toro del Corrido’ exhibiera que la actriz había apoyado al presidente Donald Trump, por lo qu,e a su parecer, no merecía ser salvada por el público, pues consideró que con sus actos traicionó a la comunidad hispana en Estados Unidos:

“El señor Lupillo Rivera me atacó mucho dentro de ‘La Casa de los Famosos’ porque yo apoyé a Donald Trump, en el 2020, porque así consideré que era lo mejor para nuestra gente, sin embargo, yo no voto en Estados Unidos”, compartió Paty en una entrevista que concedió a ‘En Casa con Telemundo’, con lo que dejó en claro que en las más recientes elecciones ya no lo apoyó.

Los dichos del hermano de Jenni Rivera causaron estragos en Paty Navidad, a tal grado de que hace unos días ella revivió el tema, luego de que descubriera algo que desconocía cuando el intérprete se paró frente a ella:

“Él sí vota y cuando salí de la casa me enteré de que le sacaron todas las pruebas donde él sí votó, él y toda su familia votaron por Donald Trump. ¿Cómo puedes estar señalando a alguien de algo negativo que hizo, cuando tú no te estás viendo a ti mismo lo que tú hiciste y sí ejerciendo el voto?”, reclamó la ganadora de ’Top Chef VIP’.

Las afirmaciones de la histrión tuvieron una respuesta casi inmediata por parte de Lupillo, quien negó, de forma determinante, que él haya apoyado a Trump, al señalar que no le nace apoyar a alguien que está en contra de la migración.

“Tú sabes que apoyaste ese rollo y ahorita nada más andas viendo cómo te limpias. Así que no me venga con mentiras, señora, hable con la neta, hable con la verdad”, dijo Lupillo, quien acompañó su video con una leyenda escrita sobre un fondo negro:

“Patricia Navidad yo no me enredo con gente que apoya para que saquen a los inmigrantes”, se defendió el intérprete, quien acompañó su publicación de uno de los éxitos, el cual describiría su sentir actual hacia Paty Navidad.

