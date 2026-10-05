Hablemos de “Habilidad física 100: México”, el reality de Netflix

Complejo. Completo. Ambicioso. Espectacular. Todas las palabras que le he dedicado al reality producido por Kiren Miret —fue productora de “La Casa de los Famosos” de Telemundo— son merecidas. “Habilidad física 100: México” de Netflix le permite, en este caso a dicho país, sentir orgullo por sus conciudadanos, pero despierta la misma emoción en todos aquellos que lo vemos, aunque no compartamos bandera y nacionalidad.

La competencia en este programa no permite la pérdida de tiempo. El televidente se sienta a ver cada capítulo sin que la producción pretenda cargar de drama o emotividad el desempeño de cada atleta o personaje dentro de esta primera temporada. ¡Se agradece! La mejor sensación que puede experimentar alguien que ve una producción como esta es no sentirse manipulada. Al menos no en extremo.

“Habilidad física 100: México” nos trae a personajes entrañables del deporte. Entre ellos, a Luis Hernández “El Matador” y a Carlos Salcido. También a grandes personalidades de la lucha libre como “El Místico”. El programa nos dio a dos cantantes. Una conductora de televisión. Y al menos a tres personalidades que nada tienen que ver con el deporte profesional, pero que son personas que gracias a su trabajo están al nivel de cualquier gran atleta.

El reto es complejo. Los participantes se enfrentan al límite de sus fuerzas y de su resistencia. Muchos llevan la palabra honor clavada en el alma y así compiten, buscando dar una pelea justa. Algunos se van por el camino fácil, pero, como en la vida, el peso de sus decisiones los lleva directo al karma.

“Habilidad física 100: México” es producido por Kiren Miret. / Foto Cortesía. Crédito: Cortesía

Este reality de Kiren Miret, para quienes en algún momento vieron “Los 50” de Telemundo, sentirán que esta es una versión mejorada, mil veces. El concepto del programa de alguna forma comparte una mínima esencia, en donde literalmente decidieron quedarse con lo mejor de un reality de competencias, sacando el drama innecesario de creadores de contenido que muchas veces solo buscan figurar.

Encuentra todos los episodios de esta competencia en Netflix; la mayoría duran aproximadamente una hora y son nueve episodios en total. Próximamente en “Chatting con protagonistas” contaremos con una entrevista exclusiva con varios de sus participantes.

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