Anthony Joshua y Tyson Fury se llevarán una jugosa bolsa por el combate

El evento programado para el 11 de diciembre en Cardiff establecerá un tope de ingresos económicos para los atletas del Reino Unido.

Tras la confirmación de la fecha, la organización difundió las cifras que Tyson Fury y Anthony Joshua percibirán por subir al cuadrilátero, mediante el capital aportado por el conglomerado Sela y la plataforma Netflix. La firma de los contratos asegura que Fury y Joshua superarán las recaudaciones de sus presentaciones pasadas en el deporte.

De acuerdo con los datos publicados por el diario The Sun, la bolsa de premios para la función en la capital de Gales totaliza 150 millones de libras esterlinas, cifra equivalente a 198 millones de dólares. El medio de comunicación explicó que el contrato omite ventajas porcentuales para las partes, por lo que Fury y Joshua recibirán un pago idéntico de 75 millones de libras esterlinas, monto que representa 99 millones de dólares por individuo.

Tyson Fury v Anthony Joshua finally announced with date and location confirmed https://t.co/sg5zyYLPUR — The Sun (@TheSun) September 24, 2026

El reporte emitido por la sección SunSports añadió que esta remuneración rebasa los ingresos previos de ambos peleadores. Según los archivos de la publicación, Fury y Joshua compartían un límite de ganancias en combates anteriores, el cual se ubicaba en 65 millones de libras esterlinas, equivalentes a 85 millones de dólares.

El patrimonio de los atletas previo a la función

Los registros financieros de los boxeadores reflejan un historial de ingresos por sus actividades sobre el tapiz. El portal Celebrity Net Worth publicó que el patrimonio de Tyson Fury alcanza los 200 millones de dólares, producto de pagos por evento y garantías que suman 250 millones de dólares a lo largo de su trayectoria. Este cálculo documenta los 100 millones de dólares que cobró en marzo de 2024 tras ceder el resultado por decisión de los jueces ante Oleksandr Usyk.

How AJ or Fury can get the upper hand minutes before the fight starts ? pic.twitter.com/74AKBrwrzn — Sun Sport (@SunSport) September 24, 2026

Por su parte, los registros de Celebrity Net Worth indican que Anthony Joshua posee un patrimonio de 250 millones de dólares en la actualidad. Antes de la jornada que protagonizarán Fury y Joshua en el mes de diciembre, las recaudaciones del peleador incluyen 57.5 millones de dólares logrados en la revancha contra Andy Ruiz Jr. en diciembre de 2019, 50 millones de dólares por el duelo ante Francis Ngannou en marzo de 2024, y 40.6 millones de dólares por el segundo combate contra Oleksandr Usyk en agosto de 2022.

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