Se acabó la novela: Fury y Joshua se enfrentan en diciembre y transmite Netflix

Tras un periodo de negociaciones entre las delegaciones involucradas, el combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua cuenta con fecha confirmada para el próximo 11 de diciembre.

El enfrentamiento se desarrollará en las instalaciones del Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, en territorio de Gales, y contará con la transmisión en directo a través de la plataforma de contenidos Netflix para los usuarios a nivel global.

El anuncio fue oficializado de manera conjunta por Turki Alalshikh y los directivos de la compañía de transmisión por internet. A través de un video difundido en los canales de redes sociales de la organización, Alalshikh emitió un comunicado sobre la concreción de las firmas: “Dos de los mejores pesos pesados ​​de esta generación, finalmente juntos en el ring. Esta será una de las peleas más importantes en la historia del boxeo, estoy muy feliz de que este combate se haga realidad para los aficionados”.

Dana White, quien participa como copromotor del evento mediante la empresa Zuffa Boxing en conjunto con la revista The Ring, también expuso su postura en la publicación institucional. “Durante más de una década, los aficionados al boxeo han estado anhelando el enfrentamiento de peso pesado entre Fury y Joshua. Juntos, suman 66 victorias, 52 nocauts y múltiples títulos mundiales de peso pesado. El 11 de diciembre, dos de los pesos pesados ​​más importantes de esta generación finalmente se enfrentarán, y el ganador ocupará un lugar destacado en la historia del boxeo de peso pesado”, detalló el directivo.

El escenario de Cardiff y los antecedentes sobre la lona

La planificación logística para el choque entre Fury y Joshua ubica la sede en un recinto con antecedentes en la división de los pesos completos. El estadio de Cardiff albergará un cruce entre pugilistas británicos por primera vez desde el año 1993, fecha en la que Lennox Lewis defendió su campeonato ante Frank Bruno. Para este compromiso de diciembre, la instalación deportiva recibirá a Anthony Joshua por tercera ocasión, luego de sus presentaciones en 2017 y 2018 frente a Carlos Takam y Joseph Parker, mientras que marcará el debut de Tyson Fury en los cuadriláteros de Gales.

Los antecedentes en el ensogado entre Fury y Joshua se remontan a la temporada 2010, etapa en la que compartieron sesiones de trabajo en el Finchley Boxing Club del norte de Londres. En aquel ciclo de entrenamientos, ambos deportistas cruzaron guantes en una práctica donde existía el incentivo de un reloj Rolex para el compañero que lograra enviar a la lona al peleador nacido en Mánchester. Dieciséis años después de aquellas rutinas de gimnasio, los dos pugilistas firmaron los contratos para materializar la contienda en el ámbito rentado.

La actividad de preparación antes del cierre de año

La confirmación del acuerdo ocurre tras un proceso de reprogramaciones que inició en el calendario 2021 por disposiciones legales vinculadas a los contratos de los atletas. En los meses recientes, los dos pugilistas superaron pleitos de preparación antes de estampar sus rúbricas definitivas para el evento de fin de año; el 25 de julio en el Jeddah Superdome de Arabia Saudita, Anthony Joshua doblegó por nocaut en el segundo asalto a Kristian Prenga.

Un día antes de ese evento en Medio Oriente, el monarca del CMB superó a Mariusz Wach en territorio de Tailandia luego de siete asaltos de acciones. Con las resoluciones de ambos enfrentamientos superadas sin contratiempos de salud, el panorama quedó libre de impedimentos para efectuar el cruce definitivo entre Fury y Joshua en la recta final de la presente temporada del boxeo profesional.

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