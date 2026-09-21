Ryan García y Teófimo López pelearían a comienzos de 2027 y en New York

Las gestiones para concretar el enfrentamiento de unificación entre Ryan García y Teófimo López registran avances significativos de cara a la próxima temporada. De acuerdo con los reportes recientes surgidos en la industria boxística, el cruce por las fajas del peso wélter se perfila para materializarse durante el mes de febrero de 2027 en territorio estadounidense.

Durante la transmisión de la cartelera protagonizada por Isaac Cruz y Néstor Bravo el fin de semana pasado, el analista Chris Mannix informó sobre el progreso de las negociaciones.

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En su reporte oficial para la plataforma DAZN, el comunicador detalló que el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York figura como el escenario principal que evalúan las promotoras para albergar el compromiso.

Este pleito pondría frente a frente a dos monarcas recientes de las 147 libras. Teófimo López conquistó el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo el pasado 22 de agosto tras superar a Rolando Romero por decisión mayoritaria, mientras que Ryan García concretó la defensa de su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo al detener a Conor Benn en dos asaltos el 12 de septiembre.

El cruce en Las Vegas y el panorama de la división

El interés por materializar este combate incrementó tras los sucesos ocurridos en la última presentación del monarca del CMB. Tras finalizar su compromiso en Las Vegas, Ryan García lanzó un reto directo desde el cuadrilátero hacia el peleador de origen hondureño, quien intentó acceder a la superficie de lona antes de ser bloqueado por los elementos de seguridad de la empresa Zuffa.

En la actualidad, las clasificaciones especializadas de la revista The Ring ubican a ambos deportistas en la cima de la categoría. El peleador de California ocupa la segunda posición del listado, mientras que el representante de Nueva York se encuentra en el tercer puesto, situación que consolida la pertinencia de unificar los títulos mundiales.

Otras alternativas en la mesa de negociaciones

A pesar de los planes para organizar la función a principios del próximo año, el periodista Chris Mannix también expuso alternativas adicionales para la agenda de Ryan García. En el reporte emitido a través de la señal de DAZN se mencionó a Alexis Rocha, quien viene de superar a José Ramírez por decisión unánime, y a Isaac Cruz como opciones viables en el corto plazo.

Precisamente, el peleador capitalino Isaac Cruz retó abiertamente a Ryan García luego de concretar su victoria sobre Néstor Bravo en San Diego. Ante este desafío público, el campeón estadounidense utilizó sus plataformas digitales para aceptar la propuesta, señalando su disposición para subir al tapiz en el mes de diciembre antes de enfocarse en el choque de unificación en Nueva York.

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