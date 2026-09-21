Vergil Ortiz Jr volvería al ring el 12 de diciembre

El boxeador estadounidense Vergil Ortiz Jr prepara su retorno a la actividad profesional para la recta final del año. Durante la transmisión oficial de la cartelera protagonizada por Isaac Cruz y Néstor Bravo, se reveló que el peleador texano tiene proyectado subir al cuadrilátero el próximo 12 de diciembre, poniendo fin a un periodo de inactividad que se remonta a noviembre del ciclo competitivo anterior.

La información sobre esta planificación en el calendario fue difundida por el periodista Chris Mannix a través de la señal internacional de la plataforma DAZN.

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En su reporte durante el evento del fin de semana, el analista detalló la fecha tentativa y expuso una lista de tres posibles oponentes que evalúa el equipo de trabajo de Vergil Ortiz Jr para concretar el combate en el límite de las 154 libras.

Vergil Ortiz Jr. is targeted to return on David Benavidez's Dec. 12 card after a 13-month layoff due to legal disputes with Golden Boy. Is fighting on Benavidez's undercard the right move for Ortiz? ? #VergilOrtiz #DavidBenavidez #Boxing pic.twitter.com/KGFZo1LlBi — FTTV Boxing (@FTTVBoxing) September 18, 2026

Los candidatos para protagonizar el combate en diciembre

Dentro de las opciones mencionadas por el periodista en la transmisión de DAZN figura el excampeón Jermell Charlo, peleador que no registra actividad oficial desde su ascenso a las 168 libras, donde cayó por decisión unánime ante Saúl Álvarez en septiembre de 2023.

Otra alternativa para enfrentar a Vergil Ortiz Jr es el veterano Keith Thurman, atleta que viene de registrar un revés frente a Sebastian Fundora el pasado mes de marzo y que mantiene una baja frecuencia de apariciones sobre el tapiz desde 2019.

La tercera opción en la lista de candidatos corresponde a Jesús Ramos, actual monarca interino de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Este pugilista estaba programado para participar en el turno coestelar de la velada en San Diego contra Meiirim Nursultanov, pero su participación fue cancelada por la empresa Premier Boxing Champions tras ser ingresado a un centro hospitalario horas antes de la ceremonia de pesaje.

El cierre de la disputa legal y el panorama de la división

La pausa deportiva de Vergil Ortiz Jr, quien ostenta el título interino superwélter y registra una marca de 24 triunfos por la vía rápida, estuvo condicionada por una disputa contractual con su empresa representante. En enero del presente año, el atleta presentó una demanda contra Golden Boy Promotions en los tribunales del estado de Nevada, situación legal que derivó en una orden de restricción y bloqueó las negociaciones para materializar un choque frente al invicto Jaron Ennis.

Tras varios meses de procedimientos en los juzgados, ambas partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio el pasado 17 de julio, logrando evitar el proceso de arbitraje definitivo. Con el tema administrativo resuelto, Vergil Ortiz Jr retoma su agenda en los gimnasios con el objetivo de asegurar su fecha de regreso en diciembre y mantener su posición dentro de las clasificaciones internacionales de la categoría.

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