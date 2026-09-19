Cuauhtémoc Blanco arremete contra el Canelo Álvarez y cuestiona su carrera

El exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco emitió una serie de cuestionamientos respecto a la trayectoria profesional de Saúl “Canelo” Álvarez.

El exjugador de la selección nacional mexicana, consideró que el boxeador tapatío ha evitado enfrentar a rivales que representen un grado de dificultad elevado sobre el cuadrilátero, argumentando que el monarca de los supermedianos asume pocos riesgos deportivos al momento de conformar sus carteleras.

Durante su participación en el espacio digital Posscass de Compass, Cuauhtémoc Blanco utilizó como referencia la carrera de Juan Manuel Márquez para establecer un contraste directo. Al dirigirse a su interlocutor en el programa, el exdeportista expresó su inconformidad con los combates recientes de Álvarez, señalando que los rivales elegidos no exigen el máximo rendimiento del pugilista jalisciense.

Cuauhtémoc Blanco expuso su perspectiva sobre el desempeño del peleador en el ensogado: “A mí me encanta el box, pero a mí no me gusta Canelo Álvarez. Que le pongan chingones, así como tú. A mí me encantaba cuando tú te rompías la madre e ibas al frente y chingue su madr* hasta donde tope. A mí no me gusta Canelo, yo lo quiero ver que se rompa la madre. Como tú dices, puro pinche flancito, güey”.

En la misma línea argumentativa, Cuauhtémoc Blanco señaló que la responsabilidad sobre el modelo de negocio del boxeo actual recae de manera directa en los aficionados. El exjugador cuestionó a los seguidores que continúan pagando por presenciar eventos donde la exigencia competitiva resulta predecible: “¿Pero sabes quién tiene la culpa? Y lo voy a decir y me vale madre: nosotros, por ver esas peleas. Estamos como pendejos viéndolo”.

La coincidencia con la visión de Juan Manuel Márquez

Las declaraciones emitidas por Cuauhtémoc Blanco encontraron un respaldo inmediato en la visión de Juan Manuel Márquez, quien ha mantenido una postura crítica hacia la gestión deportiva de su compatriota. El excampeón mundial reiteró en la transmisión que el equipo de representación del tapatío prioriza los intereses comerciales y financieros por encima de los desafíos reglamentarios.

Al evaluar el desarrollo de la agenda deportiva de Álvarez, Márquez detalló en el podcast: “Ha sido una carrera bien llevada, bien estudiada. No lo enfrentan con los que debe de pelear, pero bueno, eso es puro negocio. Hay que cuidar la minita de oro, hay que cuidarla”. Pese a los señalamientos, el expugilista matizó su comentario al reconocer el compromiso atlético del campeón: “Es un peleador disciplinado y que se entrena bien, eso no hay que negarlo”.

El contraste estadístico en la trayectoria del pugilista tapatío

Más allá de las apreciaciones expuestas por Cuauhtémoc Blanco, los registros oficiales de la disciplina reflejan una constante actividad de Saúl Álvarez frente a competidores de primera línea. Las estadísticas pugilísticas indican que desde la temporada 2018, el mexicano ha subido al tapiz de forma exclusiva ante campeones mundiales vigentes, exmonarcas de la categoría o retadores obligatorios designados por las entidades sancionadoras.

El expediente del atleta tapatío incluye enfrentamientos contra figuras consagradas del deporte rentado, destacando nombres como Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto, Shane Mosley, Gennady Golovkin, Sergey Kovalev, Dmitry Bivol, Caleb Plant, Jaime Munguía y Terence Crawford. A lo largo de su paso por los encordados, el peleador ha medido fuerzas contra más de una veintena de monarcas del mundo, registrando únicamente tres resultados adversos.

A estos números se suma su consolidación como el primer pugilista en la historia del boxeo en obtener la etiqueta de campeón indiscutido dentro de la división supermediana, al unificar de manera simultánea los cinturones del CMB, AMB, OMB y FIB. De igual forma, el historial del jalisciense contabiliza la obtención de fajas mundiales en las categorías de peso superwélter, mediano, supermediano y semipesado.

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