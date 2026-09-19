Pitbull Cruz le pone el pecho a subir de categoría y retar a Ryan García

El boxeador mexicano Isaac Pitbull Cruz manifestó su disposición para ascender a la división de los pesos wélter con el objetivo de concretar un enfrentamiento contra Ryan García.

Tras años de especulaciones sobre este cruce sobre el cuadrilátero, el peleador capitalino reconoció que está dispuesto a asumir el desafío físico que implica subir a las 147 libras para medirse ante el actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante una entrevista concedida a la cadena deportiva ESPN KnockOut, Pitbull Cruz explicó que comprende las exigencias de la disciplina y no descarta modificar su categoría habitual para materializar el pleito.

En sus declaraciones al medio televisivo, el atleta expuso su postura frente al reto de enfrentar a un rival de mayor tonelaje: “Yo creo que es una de las peleas que quiere la gente y, como lo he dicho, la vida es de riesgos y el deporte de box es de riesgos. ¿Y por qué no poder confrontar ese gran riesgo de poder subir a 147 para pelearle a Ryan?”.

Las gestiones para pactar este compromiso han circulado en la industria pugilística durante más de tres temporadas sin llegar a la firma de un contrato oficial. Sin embargo, Pitbull Cruz considera que el interés de los aficionados se mantiene vigente y garantizaría un éxito comercial inmediato en la taquilla. Al respecto, el pugilista añadió que la expectativa generada aseguraría la asistencia del público: “Es una pelea que levanta mucho morbo porque se ha venido ya hablando desde hace dos o tres años atrás. Creo que la gente se daría cita y haría sold out en un par de días”.

El compromiso previo en el peso súper ligero

Antes de iniciar negociaciones formales para ascender de división, Pitbull Cruz deberá superar su compromiso programado para este fin de semana ante el puertorriqueño Néstor Bravo. En esta velada, el pugilista mexicano expondrá el campeonato interino de peso súper ligero avalado por el CMB, un triunfo que resulta indispensable para mantener su posición como retador frente a los principales referentes del deporte a nivel internacional.

Por su parte, el campamento de Ryan García contempla realizar una presentación adicional durante el mes de diciembre antes de buscar la unificación de los títulos wélter en el próximo mes de mayo. Tras retener su corona el pasado 12 de septiembre en Las Vegas ante Conor Benn, el equipo de trabajo del estadounidense evalúa a Pitbull Cruz y a Ángel “Tashiro” Fierro como las alternativas principales para protagonizar la cartelera de cierre de año.

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