Ryan García quiere cerrar el año ante un mexicano

El pugilista estadounidense Ryan García tiene la intención de retornar a la actividad profesional durante el mes de diciembre para protagonizar un enfrentamiento contra un rival de origen mexicano.

Tras su victoria reciente sobre el británico Conor Benn durante el fin de semana pasado en la ciudad de Las Vegas, el monarca de peso wélter busca mantener el ritmo de competencia antes de proyectar los eventos de unificación para la próxima temporada.

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Los candidatos para la cartelera de diciembre

Dentro de la planificación del equipo de trabajo, existen dos nombres específicos que se perfilan como opciones principales para integrar la programación de fin de año. Durante una entrevista concedida al periodista Ariel Helwani, Ryan García expuso los perfiles que evalúa para su siguiente aparición sobre el tapiz, apuntando directamente hacia Isaac “Pitbull” Cruz o Ángel “Tashiro” Fierro.

En las declaraciones recogidas en el espacio de Ariel Helwani, el atleta californiano detalló sus alternativas para subir al cuadrilátero en el corto plazo: “Hay mucha gente por ahí. Está Pitbull Cruz, con quien no me molestaría enfrentarme. Ángel Fierro, él hizo sparring conmigo para este campamento. Tampoco me molestaría pelear con él”.

Rechazo a la inactividad y la mirada puesta en unificar

El objetivo a mediano plazo para Ryan García se centra en pactar pleitos de unificación frente a campeones de la categoría como Teófimo López, Devin Haney, Shakur Stevenson o Gervonta Davis en el mes de mayo. A pesar de tener esa meta en el calendario, el deportista descarta mantenerse inactivo durante el invierno, argumentando que su compromiso de septiembre no le generó daños estructurales que limiten su frecuencia sobre el ring.

Al ser consultado por Ariel Helwani sobre la pertinencia de programar un choque en diciembre, Ryan García explicó sus motivos para evitar las pausas prolongadas: “No lo llamaría una pelea de preparación, pero simplemente quiero asegurarme de que no me tomen desprevenido. No quiero esperar hasta mayo para pelear. ¿Por qué tengo que esperar hasta mayo? No tengo moretones. No tengo ningún golpe en la cabeza. ¿Por qué no puedo pelear? Así que les daré a los aficionados un pequeño regalo”.

El panorama deportivo de los posibles oponentes

La materialización de un combate frente a Isaac Cruz dependerá del desenlace y del estado físico del mexicano tras su compromiso de este fin de semana en San Diego, donde expondrá el campeonato interino súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo ante Néstor Bravo. Las gestiones entre ambas delegaciones han circulado en la industria durante los últimos años sin lograr la firma de un contrato formal.

Por su parte, la opción de Ángel Fierro resulta familiar para el campamento de Ryan García, debido a que el boxeador mexicano participó activamente en las sesiones de práctica del estadounidense durante su reciente fase de preparación. Fierro registra su última presentación oficial en el mes de mayo, jornada en la que cedió el resultado por decisión dividida frente a Óscar Duarte, dejando su agenda disponible para entablar negociaciones de cara a los últimos meses del año.

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