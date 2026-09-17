Sulaimán resalta las mejoras que ha mostrado Ryan García

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, evaluó de forma positiva el desempeño reciente del pugilista estadounidense Ryan García.

Tras la victoria por la vía del nocaut técnico en el segundo asalto frente al británico Conor Benn, el dirigente deportivo señaló que el monarca de las 147 libras logró estabilizar su carrera profesional luego de atravesar por diversas complicaciones fuera del cuadrilátero a lo largo de las últimas temporadas.

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La recuperación deportiva y el enfoque en el cuadrilátero

La trayectoria del peleador californiano experimentó una etapa de inestabilidad vinculada a suspensiones deportivas y pausas competitivas, situaciones que derivaron en la anulación de su resultado previo frente a Devin Haney. No obstante, el atleta modificó su dinámica de trabajo en los gimnasios para conquistar el campeonato wélter a inicios de año ante Mario Barrios y concretar su primera defensa exitosa durante las festividades patrias en Las Vegas.

Durante su encuentro semanal con los medios de comunicación en el tradicional evento Martes de Café del organismo rector, Mauricio Sulaimán destacó el proceso de reestructuración del pugilista. “Ryan García demostró tener un excelente nivel, él recuperó todo lo que perdió en algunos años con sus temas personales. Ahora está en un nivel estelar, en lo más alto y la pelea del sábado fue la que representó el cinturón conmemorativo de este 2026”, explicó el directivo ante la prensa especializada.

Candidatura al peleador del año y próximos compromisos

El combate estelar en el T-Mobile Arena presentó a un retador que registró una notable ventaja en el tonelaje tras la ceremonia de pesaje. A pesar de esta diferencia física, el monarca defensor dominó las acciones desde el primer campanazo, derribando a su oponente en el segundo episodio y obligando a la intervención del árbitro para decretar el final del compromiso reglamentario por la vía rápida.

Respecto a este desempeño sobre el tapiz, Mauricio Sulaimán consideró que el californiano cuenta con los méritos estadísticos para figurar entre los atletas más destacados del ciclo anual. “Lo de Ryan fue algo tremendo, algo impresionante. Era una pelea mandatoria la cual él cumplió. Ahora lo que sigue es descansar. Sin duda puede ser campeón del año, está entre los grandes candidatos con dos triunfos muy importantes en este año. Él quiere venir a México a la brevedad”, detalló el presidente de la entidad.

El panorama de unificaciones en la división wélter

Con la faja verde y oro asegurada, el equipo de trabajo del peleador proyecta escenarios de unificación frente a los monarcas de los demás entes rectores, perfilando nombres como Teófimo López o Devin Haney, además de evaluar opciones contractuales frente a Shakur Stevenson. Ante estas alternativas comerciales, la entidad sancionadora mantendrá una postura de espera hasta recibir las solicitudes correspondientes por parte de las empresas promotoras.

Al abordar la logística para sancionar estos eventuales cruces internacionales, Mauricio Sulaimán puntualizó que el organismo evaluará las propuestas formales una vez que ingresen a las oficinas directivas. “Ya veremos cuando se haya dado una petición formal hacia el organismo, lo analizaremos. No hay ningún inconveniente en ese combate”, indicó de manera directa en referencia a un hipotético enfrentamiento contra Shakur Stevenson.

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