La “Hormiga” González se puso la del Puebla con un aficionado mexicano en la Europa League

El delantero mexicano Armando “Hormiga” González no solo se robó los reflectores en el plano internacional al protagonizar un buen juego al entrar de cambio en la victoria del Olympiakos sobre el Marsella, sino que además tuvo un gesto de altura con un aficionado mexicano al regalarle su playera.

El canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara materialmente se puso la del Puebla con el hincha azteca al acudir de forma inmediata a la zona de las tribunas del Estadio Velódromo para regalarle su camiseta oficial a un aficionado azteca que lo apoyaba desde las gradas en territorio de Francia.

??? A Mexican living in France went to watch 'Hormiga' Gonzalez play against Marseille and couldn’t hide his excitement when he met him.



The 23-year-old striker gifted him his jersey and thanked him for his support. ???? pic.twitter.com/3qz5Rln5te — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) October 16, 2026

La sorpresiva e histórica acción del atacante de la selección mexicana quedó grabada en un metraje multimedia por los propios asistentes y no tardó en volverse viral en las plataformas digitales del ciberespacio.

Los cibernautas aplaudieron la enorme sencillez y cercanía que presumió el ariete tapatío con sus seguidores de origen nacional en medio de su exigente aventura por las canchas del viejo continente y donde trata de establecerse como una realidad en el fútbol europeo.

La valiosa victoria por la mínima diferencia del Olympiacos frente al Olympique de Marsella en el circuito de la UEFA Europa League regaló un recuerdo imborrable para el fanático de nuestro país. El afortunado seguidor azteca reveló en la misma filmación de las redes oficiales ser originario de la ciudad de Monterrey, logrando burlar las vallas de seguridad de la aduana europea para recibir el obsequio directo de manos del futbolista.

? ¡ENCUENTRO ESPECIAL DE MEXICANOS EN MARSELLA!



? Luego del partido de Europa League, la 'Hormiga' González le regaló un gran momento a un aficionado de Monterrey al obsequiarle su playera del Olympiacos.



? Vía IG julioesparz pic.twitter.com/2pU5mxMvZH — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 16, 2026

El generoso detalle del juvenil romperredes jalisciense desató una oleada de comentarios sumamente positivos entre la exigente comunidad de aficionados del Rebaño Sagrado y del combinado tricolor. La fanaticada mexicana celebró el enorme cobijo que se le brindó al compatriota en el inmueble francés, demostrando que el atacante mantiene los pies sobre la tierra a pesar de su brillante proyección en el balompié de Grecia.

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