Armando Hormiga González roza el golazo en el triunfo del Olympiacos en la Europa League

Armando González dio un golpe sobre la mesa en la UEFA Europa League al firmar una brava y destacada participación con el Olympiacos. A pesar de arrancar en el banquillo por decisiones estratégicas de Imanol Alguacil, el juvenil atacante mexicano demostró que está listo para pelear la titularidad en el viejo continente.

González en un principio pareció condenado al exilio en la banca de suplentes por las constantes rotaciones en la delantera de la escuadra del Pireo. Sin embargo, con un ingreso en el segundo tiempo favorable, demostró que el chamaco jalisciense tiene calidad para luchar por la titularidad en las canchas de Europa.

¡LA HORMIGA ESTUVO A NADA DE FIRMAR UN GOLAZO!??



Armó una gran jugada individual y se quedó muy cerca de mandar el balón al fondo de las redes con el Olympiacos. ???



EN VIVO??https://t.co/PmGZXAgqys pic.twitter.com/PayF0AtVFl — Claro Sports (@ClaroSports) October 15, 2026

La joya surgida de la cantera rojiblanca intervino con jugadas importantes que le cambiaron por completo el panorama en la segunda mitad dentro del cuadro griego. Su explosividad revolucionó el planteamiento táctico de su club en un escenario sumamente ríspido y ante la presión del público local.

La escuadra de Grecia hiló una valiosa inercia ganadora al meterse con personalidad al Estadio Velódromo para vencer 1-0 al Olympique de Marsella. Un solitario gol de cabeza por parte de Santiago Hezze a pase de Chiquinho en el ocaso del primer tiempo fue suficiente para asegurar el botín completo en patio ajeno.

¡LA HORMIGA GONZÁLEZ YA ESTÁ EN LA CANCHA!??



El mexicano ingresó de cambio con el Olympiacos y buscará aprovechar sus minutos para hacerse presente en el partido. ¡La Hormiga ya tiene acción! ???



EN VIVO??https://t.co/PmGZXAgqys pic.twitter.com/SGsOptxksE — Claro Sports (@ClaroSports) October 15, 2026

El estratega español mandó al terreno de juego a la “Hormiga” al minuto 67 en sustitución del delantero ucraniano Roman Yaremchuk. El atacante tricolor ingresó revolucionado a la cancha, disputando 24 minutos cargados de intensidad y pidiendo la pelota sin ningún tipo de complejos en el área chica.

González estuvo a punto de regalarle una auténtica pintura a la fanaticada azteca tras robar un balón en las inmediaciones del área grande. El delantero rompió las líneas a velocidad, se quitó la marca francesa con un soberbio recorte de taquito y sacó un zurdazo venenoso que el portero Jeffrey de Lange atajó al 87.

¿EL MEJOR DE TODOS? ? ¿Armando 'La Hormiga' González es el mejor mexicano en Europa? ?



Lo discutimos en #MotherSoccer. ? pic.twitter.com/SFQtfxR61u — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 15, 2026

La gran exhibición del ariete mexicano incluyó labores de sacrificio defensivo y una presión alta que obligó a los defensores locales a cometer constantes faltas tácticas. Con este valioso triunfo a domicilio, el conjunto helénico llegó a 6 unidades en la tabla general, mientras el ariete azteca alza la mano con fuerza.

Seguir leyendo:

– Los consejos de Nery Castillo para que triunfe la Hormiga González en el Olympiakos

– Armando González pierde el tino con el Olympiakos y se le esfuma el invicto en Grecia

– Terremoto en Olympiakos pone en peligro el gran momento de Armando Hormiga González en Grecia

















