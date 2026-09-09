Terremoto en Olympiacos pone en peligro el gran momento de Armando Hormiga González en Grecia

Al delantero mexicano Armando “Hormiga” González se le ha de haber caído hasta el tazón de cereal esta mañana. Y no es para menos, pues se enteró de que el técnico español José Luis Mendilibar fue destituido del Olympiakos, por lo que ahora el azteca tendrá que remar contracorriente para ganarse la confianza del nuevo timonel.



La realidad es que en el entorno de la escuadra de El Pireo se desató una auténtica hecatombe. Los efectos del sismo también se llevaron entre las patas al director deportivo, Darko Kovačević, quien dejará su cargo en el club. En su lugar entrará al relevo Antonio Cordón, exdirector de fútbol del Sevilla, quien llegará con Imanol Alguacil bajo el brazo para asumir el banquillo.

? Olympiakos have officially parted ways with Jose Luis Mendilibar.



The Spanish manager leaves Thrylos having won the Conference League & domestic double & the Greek Super Cup ???????#Olympiacos #SLGR pic.twitter.com/YLtvGUDjob — Hellas Football (@HellasFooty) September 9, 2026



Mendilibar tenía contrato firmado hasta el 2027 con el equipo al que llevó a la gloria al conquistar la UEFA Conference League (el primer título europeo en la historia de la institución), sumando posteriormente la triple corona en el centenario del club con la Liga, la Copa y la Supercopa de Grecia.

Por donde se le quisiera ver, no había motivos futbolísticos para un volantazo de esta índole.

Pero bien dicen que donde manda capitán no gobierna marinero; el cambio se produjo sin previo aviso y esto sacudirá por completo el esquema táctico y la forma de firmar a los refuerzos.



Esta noticia cayó como balde de agua fría para el canterano de las Chivas, quien marcha con paso perfecto al sumar tres goles en cuatro partidos durante su estancia en territorio helénico: el primero en su cuenta ante el AEL Larissa y un doblete en la víspera contra el Volos en la Copa de Grecia.



Ahora, el atacante mexicano tendrá que demostrarle al nuevo jefe que tiene los argumentos para ser el hombre gol del equipo. Y es que, aunque el puesto de Mendilibar parecía seguro, la directiva ya venía arrastrando la espina tras quedar eliminados en la fase previa de la Champions League ante el NEC Nijmegen, donde cayeron 2-1 en la prórroga durante el juego de vuelta.



Bajo este panorama, no hubo poder humano que cambiara los hilos del destino. Con Imanol Alguacil como el elegido para apagar el fuego, se espera que el estratega guipuzcoano de 55 años tome las riendas de inmediato, buscando revancha tras quedar libre desde febrero al terminar su breve periplo en el Al-Shabab saudí.

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