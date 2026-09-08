No soy Messi, pero la meto: la frase de una Hormiga González que enamora a toda Grecia

El romance entre Armando González y la exigente tribuna del Olympiakos apenas comienza, pero ya huele a idilio largo. En lo que significó su debut como local en el Estadio Georgios Karaiskakis, la Hormiga se mandó una actuación de esas que marcan época: un doblete de antología y una asistencia mágica para guiar el triunfo 3-2 sobre el Volos en la Copa de Grecia.

Con esta exhibición, el canterano de las Chivas ya presume una impresionante cosecha de cinco participaciones directas en el marcador en apenas cuatro compromisos oficiales con la elástica rojiblanca.

Armando González con Azteca Deportes, tras su primer partido en casa en el futbol europeo ?



'La Hormiga' platicó las sensaciones tras anotar DOS goles y UNA asistencias en su debut dentro del Estadio Georgios Karaiskakis.



Además, el delantero mexicano compartió como se ha? pic.twitter.com/Ww7aNudNpf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 8, 2026

Para el atacante azteca, la aventura europea se está cocinando a fuego rápido. Pasó de disputar las canchas de la Leagues Cup a convertirse en la nueva sensación del balompié helénico en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, lejos de subirse al ladrillo del éxito, González mantiene los pies bien plantados sobre la tierra. Tras el silbatazo final, el ariete reconoció sentirse bendecido por la puntería, aunque se quedó con la espina clavada de no haber firmado el triplete, una deuda que prometió liquidar muy pronto ante su nueva feligresía.

No soy Messi, a mí me toca empujarla

El momento cumbre de la tarde no solo llegó con sus anotaciones, sino cuando el estratega decidió darle descanso al minuto 70. El coloso griego se volcó en una ensordecedora ovación para el mexicano, un reconocimiento que conmovió las fibras del futbolista.

Al respecto, Armando señaló que su único motor es defender los colores del Olympiacos con la misma dignidad y orgullo con la que sudaba la camiseta del Rebaño Sagrado en el fútbol nacional.

Fiel a ese carisma y picardía que lo caracteriza, la Hormiga desmenuzó su racha goleadora con una declaración que ya está dando de qué hablar por su honestidad, demostrando la claridad de conceptos de un joven dispuesto a abrirse paso en Europa gracias a la calidad de sus botines.

El delantero le otorgó todo el mérito del triunfo a sus compañeros de vestidor, asegurando entre risas que él no tiene las condiciones de Lionel Messi para quitarse a medio equipo de encima, sino que su auténtica chamba en el área es cazar los centros milimétricos que le ponen en bandeja de plata para mandarlos a guardar.

Hormiga habló en la cancha… Y la afición respondió ?????



Armando González salió ovacionado por toda la afición del Olympiacos tras firmar un doblete y una asistencia en la segunda jornada de la Copa de Grecia pic.twitter.com/owvf4M5C6Z — Claro Sports (@ClaroSports) September 8, 2026

El siguiente examen en el calendario helénico

La oportunidad de seguir ampliando la cuenta y consolidar el gran arranque de campaña llegará muy rápido para el artillero tapatío. La Hormiga González y el Olympiacos volverán a escena en el torneo local este sábado 12 de septiembre, cuando reciban la visita del OFI en la actividad correspondiente a la cuarta jornada de la Superliga de Grecia, un duelo programado para arrancar a las diez de la mañana con el huso horario del centro de México.

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