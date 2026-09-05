La Hormiga González hereda la delantera del Olympiakos, pero se va en blanco

Con esos caprichos que tiene el destino, que en segundos cambia la historia, al mexicano Armando “La Hormiga” González le tocó demostrar de qué está hecho cuando las papas se quemaban. El delantero mexicano no fue titular con el Olympiakos este sábado, pero de pronto tuvo que saltar a la cancha a rifarse el físico.

Así de pronto, el delantero tapatío de la nada se vio en el terreno de juego para tratar de cambiar el destino del amargo empate 1-1 frente al Volos en la Superliga de Grecia, luego de que el ariete estrella del equipo sufriera un fuerte percance físico, pero las cosas no anduvieron como esperaba el excampeón de goleo de la Liga MX.

HORMIGA REACCIONÓ A LA LESIÓN DE SU COMPAÑERO???#CentralFOX | Armando González se manifestó luego de la terrible escena de El Kaabi, que fue lesionado por el portero del Volos



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La tragedia rondó el área rival cuando el guardameta del Volos salió a cortar un balón y terminó cayendo con todo su peso sobre la extremidad inferior del marroquí Ayoub El Kaabi. La acción dejó imágenes crudas que encendieron las alarmas médicas, obligando al romperredes africano a abandonar el terreno de juego entre lágrimas y con un pronóstico que apunta a una baja de varios meses en el dique seco.

El canterano rojiblanco se pone el overol en Grecia



Ante el terrible escenario, el técnico del conjunto de El Pireo no lo pensó dos veces y mandó a la “Hormiga” a morder en el área enemiga. El cuadro visitante logró abrir el marcador antes de irse al descanso gracias a una pena máxima ejecutada con maestría por Jota Silva para dictaminar el 1-0 momentáneo.



Para el complemento, el cotejo entró en terreno ríspido y con pocas ideas de cara al arco. Sin embargo, el juvenil formado en la cantera de las Chivas tuvo en sus botines la oportunidad de vestirse de héroe; tras el cobro de un tiro de esquina, González se anticipó a la zaga y sacó un sólido remate que rozó el poste cuando las tribunas ya cantaban el segundo de la tarde.

En el tiempo agregado, el tapatío demostró su faceta más solidaria al bajar a zona defensiva para romper un contragolpe letal, dejando en claro su total disposición para sudar la camiseta.



Lamentablemente para su causa, el Volos encontró la paridad en la recta final gracias a un chispazo de Maximiliano Comba, obligando al Olympiakos a repartir unidades. El resultado dejó un sabor agridulce en la plantilla, la cual terminó hospitalizada debido a que Joel Roca también abandonó la batalla por una aparatosa caída sobre su hombro.



¿Se abre la puerta de la titularidad para el mexicano?



La prolongada ausencia de El Kaabi, quien fuera el auténtico devorador del área del Olympiakos la campaña pasada con 18 dianas, le acomoda el panorama de forma directa al atacante nacional.

La “Hormiga” levanta la mano como la opción más natural y con mayor ritmo para asumir la responsabilidad del gol.

Sus competidores directos en el banquillo, el brasileño Clayton y el ucraniano Roman Yaremchuk, corren desde atrás al no registrar minutos en lo que va del certamen y que, al final de cuentas, son un punto en el horizonte del mexicano, pero si demuestra su calidad, no habrá poder humano que lo derribe.

Con las negociaciones caídas por el fichaje del argentino Thiago Nuss en el cierre de mercado, la mesa está puesta para que el artillero azteca demuestre su valía en los próximos compromisos y se adueñe de una vez por todas de la delantera del gigante de Grecia.

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