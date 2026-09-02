Armando González se estrena con gol en Europa y también da una asistencia con el Olympiacos

Armando “Hormiga” González ya tiene su primer gol en el futbol europeo. El delantero mexicano aprovechó su primera titularidad con el Olympiacos para abrir el marcador ante el AEL Larissa en la Copa de Grecia en el partido que su equipo ganó 0-4.

Después de un debut en el que no consiguió mostrar todo su potencial, el atacante de 23 años recibió la confianza para comenzar el partido y respondió de inmediato. Al minuto 34, González apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería.

El delantero no solo consiguió su primera anotación con el Olympiacos, sino que también participó posteriormente en otro gol de su equipo con una asistencia.

Our no.34 strikes in the 34’ pic.twitter.com/xx2e8xVCoM — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Armando González marca su primer gol con el Olympiacos

La oportunidad de ser titular llegó y la Hormiga González no la desaprovechó.

Cuando transcurría el minuto 34 del encuentro, el atacante mexicano se ubicó dentro del área chica y aprovechó un balón para lanzarse de cabeza y conseguir el 1-0 para el Olympiacos.

La anotación tuvo un significado especial para el delantero, ya que representó su primer gol en Europa desde su llegada al futbol griego.

González también celebró de una manera muy particular. Después de marcar, realizó el famoso gesto de “Kame hame ha”, movimiento inspirado en Gokú, uno de los personajes más reconocidos de Dragon Ball Z.

El festejo rápidamente acompañó una noche que puede convertirse en un punto de partida importante para el mexicano en Grecia.

La Hormiga González también da una asistencia

El delantero mexicano no se conformó con marcar.

Durante la segunda mitad, González volvió a aparecer en una jugada ofensiva del Olympiacos. El atacante controló el balón con la cabeza y lo dejó en una posición favorable para que su compañero Bruno Roca rematara de volea.

La jugada terminó en el tercer gol del Olympiacos en el encuentro, por lo que González tuvo participación directa en dos anotaciones de su equipo.

González respondió después de un debut complicado en Grecia

El primer partido de la Hormiga González con el Olympiacos había dejado sensaciones encontradas.

El delantero tuvo algunas oportunidades, pero también sufrió un par de resbalones y estrelló un balón en el poste, por lo que no pudo encontrar el gol en su presentación.

El propio atacante reconoció posteriormente que podía haber tenido un mejor desempeño.

“Lo pude hacer mucho mejor”, reconoció González después de aquel encuentro, aunque también señaló que había disfrutado la experiencia de disputar sus primeros minutos en el futbol europeo.

Ahora, apenas recibió la oportunidad de comenzar un partido como titular, el mexicano respondió con un gol y una asistencia.

¿Cómo llegó Armando González al Olympiacos?

Armando González llegó al Olympiacos durante la actual temporada después de convertirse en una de las principales apuestas ofensivas de Chivas.

El conjunto griego consiguió hacerse con los servicios del delantero después de aceptar una importante oferta por el atacante mexicano.

González dio el salto a Europa después de haber tenido participación con la selección de México en el Mundial de 2026, aunque con pocos minutos dentro del torneo.

Su llegada al futbol griego representa el primer gran desafío de su carrera fuera de México y también una oportunidad para consolidarse en el futbol europeo.

El gol puede abrirle la puerta a más minutos

La anotación ante AEL Larissa llega en un momento importante para González.

Después de comenzar su aventura europea con algunas dificultades, el delantero demostró que puede convertirse en una alternativa importante para el ataque del Olympiacos.

Su capacidad para jugar como referencia ofensiva, participar en la construcción de las jugadas y aparecer dentro del área puede darle más oportunidades en los próximos partidos.

Además, su actuación no se limitó a un gol: Armando González marcó, asistió y ayudó al Olympiacos a avanzar en la Copa de Grecia, justo cuando recibió su primera oportunidad como titular.

A sus 23 años, la Hormiga comienza a escribir sus primeros capítulos en Europa y esta actuación puede ser el impulso que necesitaba para ganarse un lugar importante en el conjunto griego y mantener abierta la puerta de la selección de México.

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