Armando González reacciona a sus primeros minutos en Europa

Armando González ya vio sus primeros minutos en el fútbol europeo. El exdelantero de las Chivas de Guadalajara ingresó desde el banquillo en la victoria del Olympiacos 0-1 sobre el Asteras. La “Hormiga” ofreció sus impresiones sobre su debut.

El joven delantero mexicano ingresó al campo durante el minuto 69 del partido. Armando González realizó tres remates en el encuentro de los cuales solo uno de ellos tuvo dirección de arco. De hecho, uno de sus remates pegó en el poste.

Qué falla de Armando González????



Deberá mejorar en su estancia en Olympiacos. pic.twitter.com/3xiS8urZAv — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) August 30, 2026

La “Hormiga” tuvo 5/7 en pases completados (71%), 1/3 duelos aéreos ganados (33%) y 1/1 en regates (100%). A pesar de que no pudo marcar, González estuvo muy participativo en ataque. El atacante mexicano quedó a gusto con esta primera experiencia.

“Creo que fue una bonita experiencia, pero no estoy satisfecho, creo que lo pude haber hecho mucho mejor y estoy ansioso por anotar mi primer gol”, dijo el delantero mexicano tras el encuentro.

¡Promete entrega total! ??



Después de hacer su presentación oficial con el Olympiacos, Armando 'Hormiga' González confesó ansiedad por encontrar el gol.



Describió el futbol europeo como uno "muy dinámico, muy físico" pero confía en que su esfuerzo lo llevará lejos.



?? pic.twitter.com/1qPYGQGhu8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 30, 2026

Armando González le mandó un mensaje a los aficionados del conjunto griego. El atacante mexicano prometió mucha entrega dentro del campo. La “Hormiga” promete goles en tierras griegas.

“Los aficionados pueden esperar una entrega total de mi parte, que es lo que les puedo prometer porque es lo que depende de mí, y si Dios quiere, darles muchos goles”, agregó.

El próximo partido del Olympiacos

Armando González tendría una nueva oportunidad para debutar como goleador. El próximo encuentro del Olympiacos será el miércoles 02 de septiembre contra el Athlitiki Enosi Larissa. Este duelo corresponde a la Copa de Grecia.

El Larissa es un club de la segunda división del fútbol griego. Esta es una buena oportunidad para la primera titularidad de Armando González.

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