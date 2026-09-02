Efraín Álvarez reaccionó a la salida de Armando González al fútbol griego

Armando González fue una de las mejores piezas que ha logrado formar las Chivas de Guadalajara en los últimos años. “La Hormiga” se marchó al fútbol griego. Efraín Álvarez le expresó sus buenos deseos a González desde la distancia.

En agosto de 2026 Armando González cerró su vínculo con el Olympiacos de Grecia. Efraín Álvarez considera que “La Hormiga” se merecía poder dar el salto al fútbol de Europa. González marcó 24 goles en dos torneos cortos.

“Es una familia acá, un hermano mío, y estoy muy, muy contento por él. Se lo merecía y ojalá triunfe allá (…) Armando tuvo un año espectacular y tocó que se fuera a Europa. Le deseamos lo mejor y estamos muy, muy felices por él”, dijo el mediocampista de las Chivas.

Durante su estancia en el primer equipo de las Chivas, Armando González jugó 69 partidos. El delantero del Rebaño Sagrado logró convertir 29 goles y conceder 4 asistencias. Sus actuaciones en los últimos dos torneos le permitieron inflar sus números y recibir la oportunidad de probarse en el Viejo Continente.

Material en las Chivas para reemplazarlo

Las Chivas de Guadalajara perdieron a un gran delantero. Sin embargo, Efraín Álvarez está consciente de que en el club tienen el material correcto para poder sortear la ausencia de “La Hormiga”. De hecho, antes de salir del club, la responsabilidad de los goles recayó en los compañeros del equipo.

“Se ve raro. Decir que lo tenías tan cerca y ahora está allá. Pero estamos muy felices por él y ojalá que brille allá (…) Tenemos también los otros delanteros que ahorita están bien. Somos, como te digo, una familia”, concluyó.

Para esta nueva temporada los goles del Rebaño Sagrado se han repartido entre varios jugadores. Roberto “Piojo” Alvarado ha logrado convertir cuatro dianas; Ricardo Marín ha anotado otros tres goles; Luis Rey y Santiago Sandoval han aportado un gol cada uno.

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