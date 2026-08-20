Fuga en las Chivas: Tala Rangel es vinculado a Europa

Las Chivas de Guadalajara podrían perder a dos piezas importantes para el Apertura 2026. Además de Armando González, el Rebaño Sagrado podría perder a Raúl Rangel. El arquero mexicano tendría en sus manos una gran oportunidad para ir a Europa.

Todo estaría casi listo para que Armando Gonzalez emprenda su camino a Grecia con el Olympiacos. Gabriel Milito perdería una pieza importante en la delantera. Pero en el fondo podría sufrir otra baja. Raúl Rangel sería otra baja sensible para el club.

“Dinamo Zagreb quiere a Raúl Rangel, portero de Chivas”, reportó Matteo Moretto en sus redes sociales. El club croata podría darle la oportunidad al “Tala” de dar el salto a Europa.

Dinamo Zagreb quiere a Raúl Rangel, portero de Chivas. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 19, 2026

Raúl Rangel mantiene una muy buena racha bajo el arco de las Chivas de Guadalajara y la selección mexicana. En el Mundial, el “Tala” solo recibió tres goles. Todo ellos fueron en el duelo contra Inglaterra. De resto, en toda la Copa del Mundo, Rangel dejó su portería imbatida en cuatro ocasiones.

Por el Apertura 2026, Raúl Rangel también mantiene buenos números. El guardameta mexicano ha recibido tres goles en cuatro partidos con el club. El “Tala” ha dejado su arco en cero en dos ocasiones.

Dinamo Zagreb, club de torneos continentales

En caso de que se concrete el interés por Raúl Rangel, el portero mexicano llegaría a un equipo que ya aseguró su presencia en la UEFA Europa League. El Dinamo Zagreb está en la tercera ronda de la UEFA Champions League.

En el partido de ida, el Dinamo Zagreb igualó 2-2 en su casa ante el Viking. En caso de sortear esta eliminatoria, el conjunto croata todavía tendrá que superar el playoff final para poder inscribir su nombre en la UEFA Champions League de 2026. Esta podría ser una gran vitrina para Raúl Rangel. En caso de caer en esta ronda, el premio de consuelo ya es la Europa League.

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