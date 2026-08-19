Chivas y Olimpiakos firman un ventajoso acuerdo por la Hormiga González

Armando “Hormiga” González y el Olympiakos de Grecia coronaron este miércoles un negocio donde el Guadalajara salió ganando en el largo plazo. Al final, el Rebaño Sagrado en teoría dobló las manos en el precio inmediato, pero con una jugada maestra de escritorio.

Las Chivas aceptaron una rebaja en la transferencia a cambio de quedarse con un porcentaje de la carta del delantero, asegurando una tajada grande si el canterano la rompe en Europa y los griegos lo vuelven a vender..

UNA MASTERCLASS ?????



Chivas manda a La Hormiga González a Europa y pone el ejemplo en Liga MX por la negociación? @record_mexico pic.twitter.com/BFbY70Uvbh — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) August 19, 2026

Lo que en un principio parecía un sueño lejano —porque la escuadra griega quería pagar el fichaje de la “Hormiga” con espejitos— dio un giro total. La directiva rojiblanca se volvió a ajustar los pantalones en la mesa y logró que las negociaciones tuvieran un desenlace más feliz que las historietas de Lágrimas, Risas y Amor.

Los dirigentes del Rebaño Sagrado, ya curtidos en este tipo de novelas, terminaron aceptando un monto de 12 millones de dólares. Una cifra inferior a los 15 millones en que estaba tasada su cláusula de rescisión y que parecía una barrera infranqueable para que el canterano empezara a armar las maletas.

De esta forma, Armando González se convertirá en el decimotercer jugador que el Guadalajara exporta directamente al Viejo Continente. Un auténtico éxito financiero que inyecta de billetes verdes las arcas de Verde Valle y que, además, deja el futuro del atacante amarrado a los intereses del club tapatío.

La estrategia: Paciencia de crack en el escritorio

El éxito de la negociación fue que Chivas jamás mostró el diente por los dólares. Prefirieron ir colocándole condiciones al Olympiakos como si fueran diques de agua que los griegos tuvieron que ir sorteando para quedarse con el jugador que les llenó el ojo desde el primer día.

A los visores helénicos no les importó que la “Hormiga” viniera de unos misteriosos 14 minutos de acción en el pasado Mundial, donde fue cepillado como bota de militar por el técnico Javier Aguirre, quien prefirió apostar por la vieja guardia y la experiencia en el ataque.

Por eso, en la justa internacional solo pudimos ver a González contra Sudáfrica. Después, contra Corea del Sur, Chequia, Ecuador e Inglaterra, la joven promesa se la pasó como un aficionado más en la banca: aplaudiendo, sufriendo y apoyando a sus compañeros.

Se viene la despedida de la Hormiga.



Tal parece que este día habrá una reunión en Verde Valle para decirle adiós a Armando González, se vieron entrar varios camionetas con sillas. ????



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A sacudirse la sal y rugir en Europa

Esa falta de actividad en el Mundial le terminó cobrando factura en el ritmo de juego. Al arranque del torneo local, tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, sus cañones quedaron en silencio con Chivas. Ahora, con esta transferencia en el bolsillo, buscará sacudirse la sal y retomar su verdadero nivel.

? La afición de Chivas ovaciona a Hormiga González en Verde Valle.



Le gritan esperando a que el delantero mexicano salga. pic.twitter.com/jHasvjQeJE — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 19, 2026

Condiciones le sobran. El atacante de 23 años se alzó como campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 dianas, la misma cifra que firmó un torneo después para un total de 24 goles en el año futbolístico. Un temporadón que hoy lo tiene volando rumbo al balompié de Grecia.

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