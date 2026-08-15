Olympiakos busca a la “Hormiga” González tras sus misteriosos 14 minutos en el Mundial

Tan lejos y tan cerca. Así se vislumbra el futuro en Europa para Armando “Hormiga” González, siempre y cuando en las Chivas se animen a aceptar la propuesta formal que ha puesto sobre la mesa el Olympiakos de Grecia.

El conjunto helénico, que ya sabe perfectamente lo que es tener futbolistas aztecas en sus filas, no quiere que le metan gato por liebre en el mercado y va muy en serio por la joya rojiblanca en una opción que estaba en el tercer escalón del póker de opciones del delantero tapatío.

?[EXCLUSIVO] Olympiacos abrió negociaciones por la "Hormiga" González y ya le hizo una primera oferta a Chivas. ??https://t.co/zyxcxOtoVt pic.twitter.com/dqVWPFE35Y — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2026

De acuerdo con la información revelada por César Luis Merlo, especialista en fichajes, la directiva del Guadalajara recibió la oferta directamente en sus oficinas y que sin duda le da una mayor formalidad al ofrecimiento de los griegos.

El club de El Pireo busca desesperadamente un atacante con el potencial suficiente para explotar en el Viejo Continente, lo que significaría para el canterano tapatío ese roce internacional necesario para después aspirar a ligas de mayor envergadura.

A diferencia de otros sondeos informales que suelen inundar el mercado de piernas, este ofrecimiento llegó directo al escritorio de Amaury Vergara y compañía. Esto ha obligado a la cúpula del Rebaño Sagrado a analizar con lupa el panorama: ¿conviene desprenderse de su actual referente de ataque o es mejor aguantarlo a que llegue una oferta de una liga top?

El interés es tan real que el Olympiakos estaría evaluando poner los 15 millones de dólares de su cláusula de rescisión para blindar su salida al extranjero. El balón está ahora en la cancha de Chivas, que deberá evaluar los plazos de pago y las variables de la transferencia.

?Más información sobre la ? del día: Olympiacos ofertó a Chivas por la Hormiga González. pic.twitter.com/nfyDmFhtYk — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2026

La “Hormiga” González tiene la última palabra

Más allá del acuerdo entre clubes, todo dependerá de las aspiraciones del propio delantero. Armando tendrá que poner en la balanza si prefiere probar fortuna de inmediato en el balompié griego o aguantar un poco más por los supuestos intereses que llegaron desde la Eredivisie de Países Bajos y la liga de Portugal, mercados que se habían planteado hace semanas pero que no formalizaron ninguna propuesta.

Los números de la “Hormiga” y su misterioso paso por el Mundial

El crecimiento del atacante ha sido meteórico, firmando un año espectacular de 24 goles en el torneo local. A lo largo de su trayectoria, González registra un total de 84 partidos disputados, en los cuales ha cosechado 33 goles y ocho asistencias durante los 5 mil 260 minutos que ha sumado en la cancha.

Sin embargo, el gran enigma reciente gira en torno a la selección de México. Tras ganarse su convocatoria para la Copa del Mundo, la participación de la “Hormiga” fue prácticamente testimonial: disputó apenas 14 minutos en el duelo ante Sudáfrica y después no volvió a ver acción en todo el certamen bajo las órdenes de Javier Aguirre.

¿Les gustaría ver a la Hormiga González jugando con el Olympiacos de Grecia? ???#LigaMX pic.twitter.com/MLxhW0erOM — TNT Sports México (@tntsportsmex) August 15, 2026

A pesar de que el “Vasco” prefirió guardarlo en el banquillo durante el resto de la justa, los visores europeos mantuvieron el ojo bien puesto en sus condiciones. Para Chivas, dejarlo ir representa un dilema deportivo tremendo en plena competencia tras el bache goleador del equipo en las últimas jornadas, pero económicamente la cifra es un salvavidas difícil de rechazar.

Las próximas horas serán cruciales para definir si la “Hormiga” emprende el vuelo transatlántico o si se queda en el redil.

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