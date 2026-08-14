Leyenda de las Chivas respalda a Armando González en medio de su sequía

Armando González generó muchas expectativas por haber conseguido dos temporadas de doble dígito de goles. El delantero de las Chivas de Guadalajara ha sido proyectado como uno de los delanteros importantes para el futuro del fútbol mexicano. En la actualidad ha tenido problemas para anotar. Fernando Quirarte pide paciencia.

El exfutbolista de las Chivas y de la selección mexicana mostró su comprensión en medio de la mala racha de Armando González. Desde la experiencia, Quirarte considera que este comportamiento es normal entre los delanteros.

“Así son los goleadores. A veces pasa y a veces no, pero así son los goleadores, pero esperemos que pronto regrese a la senda del gol”, dijo Quirarte e unas declaraciones expuestas en Fox Sports.

"ASÍ SON LOS GOLEADORES, A VECES PASAN (LAS SEQUÍAS), ESPEREMOS QUE LA HORMIGA RETOME EL PLAN GOLEADOR" ?



Fernando Quirarte habla del momento de Armando González y del Guadalajara en este inicio de semestre ?



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Fernando Quirarte considera que esto también es parte del aprendizaje. Las críticas están siempre en el panorama del futbolista profesional. El exdefensor de El Tri considera que González también debe aprender a lidiar con ello.

“La crítica siempre va a estar ahí. Si en las buenas rachas te critican, imagínate en las malas. Yo ya lo viví hace mucho tiempo, por lo que hay que seguirlo apoyando, debido a que ya demostró con creces lo que hizo en las temporadas pasadas. Hoy le cuesta trabajo, pero hay calidad para retomar el rumbo”, agregó.

La sequía goleadora de Armando González

Para encontrar el último gol de Armando González con las Chivas hay que remontarse a abril de este año. Por la jornada 13 del Clausura 2026, la “Hormiga” le marcó un doblete a los Pumas de la UNAM en el empate 2-2. Desde entonces González no ah marcado más goles.

Contando el final de ese torneo, la Leagues Cup 2026 y el inicio del Apertura 2026, Armando González ya acumula 10 partidos consecutivos sin poder anotar con la camiseta del Rebaño Sagrado. La “Hormiga” deberá esperar a la reanudación del torneo para tener una nueva oportunidad de terminar con su sequía.

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