Cristiano Ronaldo ha movido las redes sociales con su matrimonio con Georgina Rodríguez. Pero esto no ha sido lo único que ha llamado la atención de las usuarios de las redes sociales. Cristiano Ronaldo tiene un nuevo look y los memes rápidamente hicieron sus comparaciones.

Luego de la Copa del Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo se tomó unas justas vacaciones. En medio de estos días de descanso, CR7 se comprometió con Georgina. Cristiano Ronaldo ya asistió a un primer entrenamiento con el Al Nassr con su nuevo look de casado.

Las primeras imágenes fueron compartidas por el Al Nassr. Cristiano Ronaldo tiene su estilo clásico de cabello corto, pero ahora tiene un color castaño.

En las redes sociales comenzaron a compartir algunos memes y opiniones sobre el nuevo look de CR7. El nuevo color de cabello es llamativo, pues esto no ha sido usual en la carrera del delantero de 41 años.

Los mejores memes del nuevo look de Cristiano Ronaldo

Tremendo homenaje a Eminem ? pic.twitter.com/adIAoWu2u9 — Billy Prescott (@xnrxq) August 13, 2026

No, no es @libermanmartin, es #CR7? con nuevo look ?



¿Qué tal, les gusta el nuevo peinado de Cristiano Ronaldo?



?? Si

? No, Porque pic.twitter.com/kvc8l2ke5Q — Josué Pazmiño F. (@josuepazmino89) August 13, 2026

In his prime Married time pic.twitter.com/EPmQtPdaWf — ????????????? (@AlmostMadrid) August 13, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar CR7?

El Al Nassr ha jugado un par de partidos amistosos en el mes de agosto. En ambos encuentros Cristiano Ronaldo no ha estado disponible. El posible regreso de CR7 puede darse en la Saudi Pro League.

El duelo más cercano será este sábado 15 de agosto. El Al Nassr recibirá al Al Fateh en el Alawwal Park de Riad. Este partido corresponde a la primera jornada de la liga saudí. CR7 podría volver a ver minutos tras su participación en el Mundial de 2026 con la selección de Portugal.

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