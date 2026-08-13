Deyna Castellanos y Venezuela están a un paso de una clasificación histórica bajo un contexto poco favorable

Deyna Castellanos es una de las futbolistas más importantes del fútbol venezolano y sudamericano. Con 27 años, Deyna ya es una figura de experiencia que lidera a La Vinotinto en busca de su primer Mundial absoluto en la historia. La actual futbolista del Portland Thorns FC es el estandarte principal de un proceso que podría conseguir un hito en el deporte venezolano, a pesar de los numerosos obstáculos.

“Queen Deyna” es un rostro de renombre en el crecimiento del fútbol femenino. La atacante venezolana mantiene acuerdos comerciales con importantes marcas a nivel mundial, entre ellas Red Bull. Castellanos es una jugadora que, con tan solo 18 años, estuvo nominada al premio FIFA The Best 2017: un despegue explosivo que supo aprovechar y ratificar con el paso de los años.

“Yo creo que en ese momento sentía que eran las decisiones correctas; en eso no me equivoqué. Al final me ha ayudado mucho a ser quien soy ahora (…) lo aproveché en lo que más pude”, dijo Deyna Castellanos en una entrevista exclusiva para La Opinión.

Gran parte de sus éxitos iniciales llegaron con las categorías juveniles de La Vinotinto. Castellanos disputó dos semifinales de Mundiales Sub-17 y ahora es una de las líderes que busca sellar una clasificación histórica de Venezuela a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027.

Venezuela disputará el Repechaje Internacional en febrero de 2027. Esto ha sido posible gracias al buen rendimiento colectivo del conjunto dirigido por Ricardo Belli y al agónico gol de Deyna Castellanos ante Uruguay en el último partido de La Vinotinto (1-1).

“Uruguay estaba jugando sin presión, nosotras totalmente lo contrario, pero siempre confiando y creyendo en que íbamos a lograr el objetivo, que era clasificar al repechaje (…) Cuando hago el gol, que para mí ha sido el más importante de mi carrera hasta el momento, tenía la sensación durante el partido de que iba a poder marcar. Es decir, sentía que iba a hacer el gol en algún momento”, recordó.

Deyna Castellanos y su llamado de atención al fútbol venezolano

Podría pensarse que la posibilidad de que Venezuela clasifique a su primer Mundial femenino absoluto es el resultado natural del desarrollo del deporte en el país. Sin embargo, este pensamiento es un error. Deyna Castellanos, quien lleva más de una década en la órbita de la selección, explicó que una clasificación a la máxima cita mundialista sería un espejismo. El fútbol venezolano, a nivel organizativo, aún está lejos de la élite.

“Venezuela está lejísimo. No tenemos la estructura para hacerlo [tener una liga de nivel], ni tenemos a las personas que quieran hacerlo, honestamente. Para mí, una de las motivaciones de clasificar al Mundial es poder dar un golpe sobre la mesa y decir: ‘Sin ustedes y sin una estructura, pues hemos hecho esto’”, sentenció la futbolista nacida en Maracay.

Deyna Castellanos es la futbolista que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales Sub-17 (11 anotaciones). Crédito: Red Bull | Cortesía

Castellanos se formó deportivamente en el sistema universitario de Estados Unidos y conoció de primera mano la metodología del fútbol europeo en clubes de la talla del Manchester City y el Atlético de Madrid.

Desarrollar el fútbol local no es una tarea imposible. Deyna destacó el crecimiento de las ligas de países como Italia, México y Colombia, siendo este último un modelo de referencia dentro de la propia Conmebol.

Esta falta de organización también salpica a las selecciones nacionales. Deyna enfatizó que el camino no ha sido color de rosa para ella ni para sus compañeras, y que el Mundial de 2027 es el premio a un sacrificio que han arrastrado durante años.

“Nosotras sabemos lo que hemos vivido durante 13 o 14 años en la selección. Nosotras, solamente nosotras, sabemos lo que hemos pasado, las cosas que han mejorado y las que necesitan mejorar”, agregó.

Una llamada mundialista

El Repechaje Internacional repartirá tres cupos al Mundial. Estos boletos serán disputados entre diez selecciones. Venezuela ya está en la fase final. En esta ronda estarán dos selecciones clasificadas de la ronda preliminar, dos representantes de Concacaf y una representante de UEFA. En tres llaves, las selecciones que logren la victoria a partido único se quedarán con el boleto.

El torneo para Venezuela comienza en febrero de 2027. Entre los posibles rivales destacan selecciones como China Taipéi, Uzbekistán o contendientes europeos. En caso de concretar la gesta, Deyna Castellanos tiene muy claro con quién compartirá este logro de forma especial: su madre.

“Mi mamá porque siempre ha estado ahí; es la que me llevaba desde muy chiquita a todos lados en autobús para estar con la selección (…) Fue la que me llevaba a escondidas, la persona a la que acudo por un consejo y también la que más me puede criticar”, concluyó.

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