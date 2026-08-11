Donald Trump sale en defensa de Gianni Infantino

La imagen de Gianni Infantino no pasa por el mejor momento en la actualidad. Los intereses de Infantino han sido puestos en duda. En medio de las críticas por sus ideas y acciones, Donald Trump respaldó al actual presidente de la FIFA.

Donald Trump y Gianni Infantino mantienen una gran relación. Halagos van y vienen de manera pública entre estos dos dirigentes. En medio de las críticas a Gianni Infantino, Trump no le suelta la mano.

“La FIFA cometería un error terrible si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino. Él es fantástico; acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa de la historia”, escribió el presidente de los Estados Unidos.

FIFA would be making a terrible mistake if, for any reason, they even considered replacing President Gianni Infantino. He is fantastic, having just presided over the most successful World Cup, by four times, ever presented. If he is gone, it will never be as successful or? pic.twitter.com/siI87iuSab — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 11, 2026

La imagen de Gianni Infantino pasa por un momento delicado. Esto ocurrió por algunas polémicas decisiones desde el escritorio en el Mundial de 2026 y al manifestar su idea de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), una propuesta que sería sostenida por el capital privado.

Donald Trump insistió en que Gianni Infantino le ha hecho un bien al fútbol y a los torneos que ha organizado. El presidente de los Estados Unidos enfatizó en el éxito de la Copa Mundial de 2026.

“Superó cuatro veces a cualquiera de las anteriores, si él se marcha, el torneo nunca volverá a alcanzar tal nivel de éxito o rentabilidad”, agregó.

Elecciones en FIFA

Las elecciones en la FIFA se llevarán a cabo el 18 de marzo de 2027. Esta consulta será realizada en el marco del Congreso 77 de la entidad. Estas elecciones se celebrarán en Rabat, Marruecos. Gianni Infantino ya presentó su candidatura para el periodo comprendido hasta 2031.

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