Luis Figo pide la renuncia de Gianni Infantino de la FIFA

Después de un exitoso Mundial de 2026, existe mucha controversia por las decisiones de Gianni Infantino. Todo gira alrededor de la idea de abrirle las puertas a la inversión privada a partir de la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE). Luis Figo pide la salida de Infantino.

La idea de vender parte de los derechos comerciales a inversionistas privados no ha sido muy aceptada en el mundo del fútbol. A pesar de los grandes beneficios económicos prometidos por la FIFA, la recepción no ha sido positiva.

Entre los rechazos más sonados está el de la UEFA. Con sus 55 asociaciones esta confederación se opuso rotundamente a las ideas de Gianni Infantino. Además de las entidades federativas, leyendas del fútbol europeo también han manifestado su rechazo. El más contundente de todos fue Luis Figo.

“Hoy me uno a otros de todo nuestro juego y pido a Gianni Infantino que renuncie como presidente de la FIFA. Infantino ha desauciado la oficina que prometió elevar. Ha mentido, engañado y tratado de emplumar su propio nido a expensas del juego al que se supone que debe servir”, escribió Figo en sus redes sociales.

Today I join others from across our game and call for Gianni Infantino to resign as FIFA President.



Infantino has debased the office that he promised to elevate. He has lied, deceived and tried to feather his own nest at the expense of the game he is supposed to serve.



He has? — Luís Figo (@LuisFigo) August 5, 2026

El exfutbolista de la selección de Portugal reconoce que Gianni Infantino ha perdido el apoyo. Figo también mencionó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también lo habría dejado solo. Luis Figo considera que la única salida de este escándalo es que Infantino de un paso al costado.

“Ha perdido el apoyo de su personal superior, sus asesores más cercanos, la gran mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, el ganador del Premio de la Paz de la FIFA. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Él debería ir. Ahora”, concluyó.

¿Cuándo termina el mandato de Gianni Infantino?

El 16 de marzo de 2023 se realizaron las últimas elecciones para determinar al presidente de la FIFA. En un congreso desarrollado en Kigali, Ruanda, Gianni Infantino fue reelegido tras ser el único candidato postulado.

El mandato actual de Gianni Infantino finalizaría de forma oficial el 18 de marzo de 2027. En esta fecha se realizarán nuevas elecciones presidenciales en Rabat, Marruecos. Infantino ya ha manifestado su idea de postularse nuevamente.

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