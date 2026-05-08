Luis Figo opina del conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

El conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni le ha dado la vuelta al mundo. El vestuario del Real Madrid parece haberse desmoronado tras una temporada con muchas complicaciones deportivas. Luis Figo no considera que haya sido normal el incidente entre ambos.

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Los escenarios plantean que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni habrían tenido varias discusiones en entrenamientos previos a esta fecha. Pero las discusiones entre ambos escaló hasta llegar a un conflicto físico entre ambos. Valverde habría resbalado y se golpeó accidentalmente la cabeza con una mesa. Esto le produjo un traumatismo craneoencefálico.

Real Madrid midfielder Federico Valverde had to be taken to a hospital after getting into a fight with teammate Aurélien Tchouaméni just three days before ElClásico against Barcelona, sources have told ESPN. pic.twitter.com/C9mkrfgSMP — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2026

“Los dos tienen demasiadas baterías. No es normal, en una convivencia esto no puede pasar. Pero no será la primera ni la última vez que pase. La frustración te lleva a tener una actitud que no es normal. No te puedo decir nada más, el Madrid ya hizo un comunicado”, dijo Figo en el marco de una actividad de patrocinio de LaLiga con Duracell.

El conflicto entre ambos ha generado que se inicie una investigación dentro del Real Madrid. Un expediente disciplinario para ambos jugadores. Federico Valverde estará de reposo absoluto durante los próximas dos semanas por el protocolo obligatorio por traumatismos.

Parte de las reflexiones más comunes señalan el tema del entrenador. Álvaro Arbeloa ha sido cuestionado por su poca influencia en el vestuario. Luis Figo considera que el Real Madrid no necesita a un entrenador con mano dura. “En el Madrid necesitas a un entrenador con capacidad de gestión y sentido común”, explicó.

El Clásico

Federico Valverde no estará disponible para el partido contra el FC Barcelona. El Clásico se jugará el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou. El Real Madrid llegará a este encuentro con un vestuario convulsionado y, según Figo, con poca motivación por los 11 puntos de diferencia en LaLiga.

“Un partido como este, independientemente de quién está mejor o peor, todo puede pasar. Lógicamente que LaLiga está decidida, más o menos, le falta un punto al Barcelona. Creo que ya está decidida. La motivación no será la misma, pero al mismo tiempo el Madrid tiene que jugar su imagen y su dignidad”, agregó.

VALVERDE, AFUERA DEL CLÁSICO: COMUNICADO DE REAL MADRID SOBRE LA SALUD DE PAJARITO 🚑



🗒️ Tras las medidas tomadas por la pelea con Aurélien Tchouameni, el Merengue informó que Federico sufrió un "traumatismo craneoencefálico".



⏩ Tendrá de 10 a 14 días de reposo, y se perderá… pic.twitter.com/GZnefanSJJ — DSPORTS (@DSports) May 7, 2026

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