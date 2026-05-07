Altercado entre compañeros del Real Madrid termina con Fede Valverde con traumatismo craneal; club abre expedientes disciplinarios

El ambiente en el Real Madrid vive uno de sus momentos más tensos de la temporada. A solo unos días del Clásico contra el Barcelona, una fuerte discusión entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó con el mediocampista uruguayo hospitalizado y con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, situación que ya provocó medidas internas del club.

La entidad merengue confirmó este jueves que ambos futbolistas enfrentarán expedientes disciplinarios tras el incidente ocurrido durante y después del entrenamiento en Valdebebas.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Real Madrid confirma lesión de Fede Valverde tras incidente en el vestuario

En un comunicado oficial, el conjunto blanco informó que el futbolista uruguayo fue sometido a estudios médicos luego del altercado con su compañero francés: “Se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

Además, el club detalló el tiempo estimado de recuperación del mediocampista: “Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, mencionan en el mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con información difundida desde España, el segundo capitán del Real Madrid sufrió el golpe luego de resbalarse durante la discusión y chocar contra una mesa central en el vestuario principal de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Así fue la pelea entre Valverde y Tchouaméni

La tensión entre ambos jugadores no comenzó este jueves. Según reportes del diario Marca, el conflicto inició durante el entrenamiento del miércoles tras una jugada del ensayo futbolístico.

Los dos futbolistas se encararon, se empujaron y posteriormente continuaron la discusión dentro del vestuario. Un día después, la situación volvió a explotar cuando ambos se negaron el saludo y protagonizaron un nuevo enfrentamiento verbal.

Incluso, el director general del club, José Ángel Sánchez, habría tenido que intervenir para intentar frenar el conflicto entre los jugadores del Real Madrid.

Real Madrid abre expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni

Tras lo sucedido, el club reaccionó de inmediato con una investigación interna y la apertura de procedimientos disciplinarios para ambos futbolistas.

“Tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” el club decidió iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

La institución busca esclarecer completamente lo ocurrido mientras el vestuario atraviesa una creciente tensión deportiva y extradeportiva.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Crisis en el vestuario del Real Madrid antes del Clásico

El incidente entre Valverde y Tchouaméni se suma a una serie de episodios que han aumentado la presión dentro del conjunto merengue en las últimas semanas.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa atraviesa una campaña complicada y podría cerrar otra temporada sin títulos si pierde o empata ante el Barcelona este fin de semana.

Además del conflicto entre los mediocampistas, recientemente también se reportó un altercado entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, mientras que Kylian Mbappé tuvo que responder públicamente a las críticas por su recuperación fuera de Madrid.

En paralelo, la situación de Dani Ceballos, ausente en las últimas convocatorias por decisión técnica, también ha generado cuestionamientos alrededor del ambiente interno del club.

El Real Madrid llega golpeado al partido contra Barcelona

A menos de 72 horas del partido más importante de la temporada para el club blanco, las alarmas están encendidas tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La lesión de Fede Valverde, la pelea con Tchouaméni y los problemas internos reflejan un momento delicado para el Real Madrid, que ahora deberá intentar recuperar estabilidad antes de enfrentar al Barcelona en un Clásico que puede definir el rumbo de la campaña.

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