Diego Pablo Simeone y la incognita sobre su continuidad con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sufrió una dura caída en las semifinales de la UEFA Champions League. El conjunto “Colchonero” no pudo contra el Arsenal y se despide de la competición a un paso de la final. Diego Pablo Simeone reconoció que no tiene muchas fuerzas para seguir con el proyecto.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El “Cholo” tenía la oportunidad de dirigir una nueva final de la Liga de Campeones tras diez años de la caída en penales contra el Real Madrid. Pero el Atlético de Madrid no pudo superar la defensa de los “Gunners” y se quedó a las puertas de disputar una nueva final. En medio de la desazón, Simeone dejó una frase que pone en tela de juicio su continuidad en el club.

“Seguro que ahora mismo no tengo fuerzas para seguir adelante (…). Hoy no me veo con fuerzas. Me siento orgulloso del lugar donde estoy, lo dije en pretemporada cuando tuve que dirigirme a la afición, que íbamos a competir, pero desgraciadamente no ganamos nada”, dijo el estratega argentino.

No está de más recordar que hace tres semanas el Atlético de Madrid perdió una final en la temporada. Los “Colchoneros” cayeron en penales 3-4 contra la Real Sociedad por la Copa del Rey. Esta representó su quinta final perdida bajo el mando del conjunto madrileño.

Una huella en el Atlético

En diciembre de 2011 Diego Pablo Simeone asumió las riendas del un golpeado Atlético de Madrid que tenía dificultades para competir en el torneo local y a nivel continental. Pero el “Cholo” les cambió la mentalidad por completo.

Hasta ahora, el estratega nacido en Buenos Aires ha dirigido 796 partidos al mando del Atlético de Madrid. El “Cholo” tiene un balance de 498 victorias, 168 empates y 160 derrotas.

La mancha en su paso por el club han sido las finales. Simeone lideró al Atlético de Madrid a ocho finales (sin contar la Europa League). Lamentablemente los “Colchoneros” perdieron cinco de ellas: derrota en la final de la Champions 2013-2014 contra el Real Madrid; caída en la final de la Champions 2015-2016 en penales contra el Real Madrid; derrota en la Supercopa de España de 2013 contra el FC Barcelona; caída en la Supercopa de España de 2020 contra el Real Madrid y la reciente caída en Copa del Rey contra la Real Sociedad.

Simeone ha obtenido ocho títulos con el conjunto español. El “Cholo” ha lidera al Atlético de Madrid en la obtención de dos Ligas de España, dos UEFA Europa League, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Sigue leyendo:

– Diego Pablo Simeone tuvo una anticipada despedida con Antoine Griezmann

– Diego Simeone aseguró que no recuerda su cruce de palabras con Vinícius Jr

– En Inglaterra tildan de “robo” el duelo contra el Atlético Madrid

– El Arsenal es el primer finalista de la Champions tras eliminar al Atlético de Madrid en Emirates