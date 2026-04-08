Diego Pablo Simeone tuvo una anticipada despedida con Antoine Griezmann

Antoine Griezmann será la próxima gran figura de la Major League Soccer. El futbolista francés aún juega sus últimos partidos con el Atlético Madrid. Diego Pablo Simeone le manifestó unas palabras de agradecimiento en plena rueda de prensa previo al duelo de la Champions contra el FC Barcelona.

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En el Atlético Madrid, Diego Pablo Simeone y Antoine Griezmann son dos de los grandes estandartes del equipo. Del lado de jugador y entrenador, ambos han vivido las maduras y las verdes del conjunto “Colchonero”

En julio de 2026, Antoine Griezmann partirá a Estados Unidos para uniformarse con los colores de Orlando City. El “Cholo” hizo unas conmovedoras declaraciones con tintes de despedida.

“Del lado de entrenador y como hincha del Atlético, quiero agradecerte tu trabajo, tu humildad… Gracias por todo lo que nos diste, lo que nos das y lo que te voy a obligar que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, por comportarte siempre como profesional, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia. Te considero un jugador y un amigo”, dijo el estratega sudamericano.

🫂 🫀 Simeone se sincera con Griezmann antes de arrancar la rueda de prensa: "Te considero un amigo, te quiero mucho"



👀 "Si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más en Champions, así que vamos a disfrutarlos"



😅 "Pero sabes que si mañana no corres, vas para fuera…" pic.twitter.com/viDvXV6R0T — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 7, 2026

Poco más de 10 partidos, este es el tiempo que le queda a Antoine Griezmann como jugador “Colchonero”. Simeone considera que su vínculo con Griezmann no se cierra en el ámbito laboral. El estratega argentino reconoció su afecto por su futbolista.

“Quedan 8 partidos de Liga, la Final de Copa y, si Dios quiere, jugaremos 5 más en Champions. Te invito a que sigas disfrutando, te quiero mucho y sé que cualquier hincha del Atlético te lo diría ahora. Soy tu entrenador, sabes que si no corres vas para afuera, pero eso es todo”, agregó.

Antoine Griezmann en el Atlético Madrid

El delantero francés ha tenido dos etapas en el Atlético Madrid. En 2014 llegó al conjunto “Colchonero” proveniente de la Real Sociedad. En 2021 regresó al club madrileño después de haber tenido un paso por el FC Barcelona.

Hasta ahora, Antoine Griezmann ha disputado 489 partidos con la camiseta del Atlético Madrid. Griezmann ha jugado cerca de 36,000 minutos con el conjunto “Colchonero”. El goleador francés ha convertido 211 goles y ha concedido 97 asistencias en todas sus temporadas con el club.

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