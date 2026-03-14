Simeone satisfecho por la labor de Obed Vargas

Sin exagerar, sabedor de que el mexicano Obed Vargas puede dar más de lo que mostró en sus primeros 73 minutos en LaLiga, el técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, elogió la labor del exjugador del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS)

Entrevistado al finalizar el encuentro donde Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Getafe, el llamado “Cholo” dijo que el trabajo del mexicano lo debe catalogar la prensa, pero expuso que cumplió acorde a las funciones que se le encomendaron en el terreno de juego.

“Lo tienen que decir ustedes (la prensa), porque se vio, y fue evidente, el chico jugó muy bien, se adaptó muy bien a pesar de que fue su primer juego como titular, no venía teniendo minutos y continuidad”, precisó el estratega.

El técnico sudamericano, para englobar el trabajo de Obed, dijo que: “Cumplió con un trabajo colectivo en lo defensivo y ofensivo”, resaltando sobre todo la aparición de un jugador con apenas 20 años y que tiene mucho por mostrar, pero en este momento, después de 73 minutos: “Se fue cansando y eso es normal, no tenía minutos en su cuerpo y lo sacamos para refrescar ese lugar”.

Obed sin duda sigue abonando con su labor en el Atlético de Madrid por un sitio en la selección de México para el próximo Mundial, sobre todo después de que el técnico del Tricolor Javier Aguirre dijo claramente que con el simple hecho de jugar para los colchoneros es obligado ver a Obed para un sitio en la lista final.

El jugador mexicano ha ido de menos a más en su carrera y todo se le ha venido de golpe, desde su participación con el Tricolor en el Mundial Sub 20 de Chile junto con Gilberto Mora, fueron de los jugadores más destacados en la justa mundialista y sin duda, para Vargas, fue el trampolín para que fuera contratado por el prestigiado Atlético de Madrid y sin proponérselo, compartir vestidor con figuras como el francés Antoine Griezmann, su ídolo, entre otros.

Obed se sintió arropado

Por su parte, el mediocampista mexicano resaltó la forma como todos sus compañeros lo arroparon y lo hicieron sentir tranquilo en el terreno de juego en la alineación del Atlético de Madrid: “Todo el grupo me arropó, me ayudó. Preparamos el partido de una buena manera. Creo que estábamos preparados para lo que iba a traer el Getafe. Y nada, dar lo mejor de mí en el partido e ir generando esa confianza minuto tras minuto”.

🇲🇽🎙️ Hablamos con Obed Vargas pic.twitter.com/uHT4vWEhCU — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026

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